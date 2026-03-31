Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 31. marec 2026Meniny má Benjamín
< sekcia Zahraničie

EK začala prešetrovať francúzsku podporu výstavby nových reaktorov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Brusel 31. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok potvrdila, že začala podrobné prešetrovanie francúzskeho systému štátnej pomoci na výstavbu a prevádzku šiestich nových jadrových reaktorov a jeho súlad s pravidlami Európskej únie. Informuje o tom TASR podľa tlačového vyhlásenia EK.

Spustenie hĺbkovej kontroly je štandardný postup pri zložitých balíkoch podpory a poskytuje Francúzsku i zainteresovaným stranám príležitosť predložiť svoje pripomienky. Výsledok vyšetrovania pritom nie je predurčený, zdôraznila EK vo vyhlásení.

Francúzsko oznámilo Komisii v novembri 2025 svoj plán podpory výstavby šiestich reaktorov s celkovým výkonom približne 10 gigawattov, ktoré majú byť uvedené do prevádzky medzi rokmi 2038 a 2044.

Projekt si kladie za cieľ zvýšiť bezpečnosť dodávok elektriny vo Francúzsku aj v susedných krajinách, nahradiť staršie zariadenia a prispieť k dekarbonizačným cieľom EÚ. Odhadované náklady na výstavbu predstavujú 72,8 miliardy eur.

Prijímateľom štátnej podpory bude spoločnosť Électricité de France S.A. (EDF), ktorá vlastní a prevádzkuje celú francúzsku jadrovú flotilu. Na realizáciu projektu vznikne špeciálna účelová spoločnosť plne vlastnená EDF.

Na základe predbežného hodnotenia Európska komisia považuje projekt za potrebný a uznáva, že podpora môže uľahčiť rozvoj hospodárskej činnosti, prispieť k bezpečnosti dodávok energie a k dekarbonizácii. Napriek tomu považuje za nevyhnutné overiť, či navrhované opatrenia plne zodpovedajú pravidlám EÚ o štátnej pomoci. Hĺbkové vyšetrovanie sa zameria na primeranosť a proporcionalitu balíka podpory. Komisia má tiež obavy, že podpora by mohla posilniť alebo nepriamo upevniť trhovú silu EDF. EK preverí aj súlad projektu s ostatnými ustanoveniami práva EÚ.

Podľa zmlúv EÚ môžu členské štáty slobodne určovať zloženie svojho energetického mixu. Francúzsko sa v rámci svojej národnej energetickej politiky rozhodlo podporovať jadrovú energetiku ako kľúčový prvok budúceho energetického zabezpečenia krajiny.
