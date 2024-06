Eurokomisia zaregistrovala iniciatívy o kvótach pre lety a videohrách

Brusel 19. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že sa rozhodla zaregistrovať dve nové európske iniciatívy občanov s názvom "Air-Quotas" (Kvóty na lety) a "Stop ničeniu videohier". Informuje o tom spravodajca TASR.



Prvá iniciatíva "Kvóty na lety" vyzýva eurokomisiu, aby v každej členskej krajine EÚ vytvorila mechanizmus emisných kvót pre občanov, ktorý podnieti podniky k dekarbonizácii prostredníctvom dopytu spotrebiteľov. Organizátori sa domnievajú, že tento nový mechanizmus by sa mal vzťahovať na všetky nákupy tovaru a služieb a že by mal začať leteckou dopravou.



Organizátori iniciatívy "Stop ničeniu videohier" vyzývajú EK, na zavedenie zákonnej požiadavky, aby vydavatelia, ktorí predávajú alebo udeľujú licencie na videohry v EÚ, ponechali takéto hry vo funkčnom (hrateľnom) stave s cieľom zabrániť vydavateľom v tom, aby videohry na diaľku znefunkčnili.



Komisia skonštatovala, že obe iniciatívy občanov spĺňajú formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch a sú právne prípustné. Vecnú stránku týchto návrhov zatiaľ EK neanalyzovala.



Rozhodnutie EK o registrácii občianskych iniciatív nemá vplyv na jej právne a politické závery o týchto iniciatívach ani na akékoľvek opatrenia, ktoré eurokomisia prípadne prijme, ak niektorá z iniciatív získa potrebnú podporu najmenej od jedného milióna občanov EÚ.



Obsah iniciatív vyjadruje len názory skupiny organizátorov a v žiadnom prípade ho nemožno považovať za vyjadrenie názorov Európskej komisie.



Po registrácii iniciatív majú ich organizátori šesť mesiacov k dispozícii, aby začali zbierať podpisy. Ak do jedného roka iniciatíva občanov získa najmenej milión podporných podpisov aspoň v siedmich rôznych členských štátoch EÚ, eurokomisia sa ňou bude musieť zaoberať a bude musieť rozhodnúť, či na žiadosť odpovie prijatím legislatívnych opatrení alebo nie. Svoje konanie v oboch prípadoch musí EK vysvetliť.



