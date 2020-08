EK zaregistrovala iniciatívu požadujúcu dostupné vakcíny proti COVID

Brusel 21. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok rozhodla o registrácii európskej občianskej iniciatívy s názvom "Právo na liečbu". Jej organizátori vyzývajú Európsku úniu, aby zaručila, že vakcína a liečba ochorenia spôsobeného novým typom koronavírusu budú voľne dostupné pre všetkých ľudí na svete.



Nová európska iniciatíva občanov chce zabezpečiť, aby sa v boji proti súčasnej pandémii uprednostnili záujmy verejného zdravotníctva pred ziskom súkromných spoločností. Chce dosiahnuť, aby práva duševného vlastníctva vrátane patentov nebránili v prístupnosti alebo dostupnosti akejkoľvek budúcej vakcíny alebo liečby ochorenia COVID-19.



Zasadzuje sa za to, aby právne predpisy EÚ týkajúce sa údajov a trhovej exkluzivity neobmedzovali okamžitú účinnosť licencií vydávaných členskými štátmi Únie. Pre prijímateľov finančných prostriedkov EÚ chce zaviesť právnu povinnosť podeliť sa o poznatky o zdravotníckych technológiách, o duševné vlastníctvo alebo údaje súvisiace s ochorením COVID-19 v rámci mechanizmu združovania technológií a patentov.



Podľa organizátorov tejto iniciatívy by Únia mala zaviesť aj právne povinnosti pre prijímateľov finančných prostriedkov EÚ z hľadiska transparentnosti verejných príspevkov a výrobných nákladov, ako aj doložky o prístupnosti a cenovej dostupnosti v spojení s nevýhradnými licenciami.



Komisia po preskúmaní iniciatívy uviedla, že je z právneho hľadiska prijateľná, pretože spĺňa potrebné podmienky a preto rozhodla o jej zaregistrovaní. Zatiaľ však exekutíva EÚ neanalyzovala samotnú podstatu predložených návrhov.



Po zaregistrovaní iniciatívy majú jej organizátori k dispozícii jeden rok na zozbieranie najmenej jedného milióna podpisov na jej podporu, pričom podpisy musia pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov EÚ. Po splnení tejto úlohy sa bude musieť eurokomisia vyjadriť k iniciatíve do šiestich mesiacov a akékoľvek svoje rozhodnutie, či už pozitívne alebo negatívne, musí náležite zdôvodniť.



