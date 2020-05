EK zaregstrovala iniciatívy o základných príjmoch a zdieľaní súborov

Brusel 15. mája (TASR) - Európska komisia (EK) sa v piatok rozhodla zaregistrovať dve nové európske občianske iniciatívy. Jedna z nich sa týka zavedenia základných príjmov v celej EÚ a druhá uzákonenia zdieľania súborov obsahujúcich diela a iný materiál chránený autorským právom.



EK oznámila, že obe iniciatívy sú právne prípustné, pretože spĺňajú potrebné podmienky. V prvotnej fáze neanalyzovala podstatu iniciatív.



Cieľom prvej iniciatívy s názvom Spusťme základné nepodmienené príjmy celej EÚ je zaviesť takéto príjmy vo všetkých krajinách EÚ, čo má zabezpečiť základnú materiálnu existenciu každej osoby a tiež príležitosť pre všetkých zúčastňovať sa na živote spoločnosti ako súčasť jej hospodárskej politiky. Iniciátori upozornili, že by sa tak malo diať pri zachovaní súčasných právomocí EÚ, ktoré im v tejto oblasti udeľujú Zmluvy o EÚ.



Organizátori iniciatívy spresnili, že nepodmienený základný príjem by mal byť "univerzálny", "individuálny", "nepodmienený" a "dostatočne vysoký". EK vyzvali na vypracovanie návrhu na také nepodmienené základné príjmy, ktoré by viedli k zníženiu regionálnych rozdielov v Únii.



Druhá občianska iniciatíva s názvom Sloboda zdieľania má za cieľ legalizovať zdieľanie súborov v on-line prostredí obsahujúcich diela a iný materiál chránený autorským právom na osobné použitie a na neziskové účely. Zámerom jej organizátorov je dospieť k rovnováhe medzi právami autorov a ostatnými nositeľmi práv a univerzálnym právom na vedu a kultúru. Autori iniciatívy vyzvali eurokomisiu, aby v tejto súvislosti zmenila a doplnila smernicu o autorských právach na jednotnom digitálnom trhu, smernicu o databázach a smernicu o autorských právach.



Po piatkovej registrácii oboch občianskych iniciatív majú ich organizátori k dispozícii jeden rok na zozbieranie najmenej jedného milióna podpisov v najmenej siedmich rôznych členských štátoch EÚ. Následne bude musieť EK na tieto iniciatívy zareagovať do šiestich mesiacov a rozhodne, či im vyhovie alebo ich zamietne. V oboch prípadoch bude musieť exekutíva EÚ svoje rozhodnutie vysvetliť.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)