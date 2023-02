EK zažaluje 8 krajín EÚ, nezaviedli ochranu oznamovateľov

Praha/Brusel 15. februára (TASR) - Európska komisia podá žalobu k Súdnemu dvoru EÚ na osem členských krajín EÚ vrátane Česka. Dôvodom je, že nezaviedli do svojho právneho rámca pravidlá na ochranu oznamovateľov protiprávneho konania. V stredu to oznámila EK, informuje spravodajkyňa TASR.



Okrem Česka ide o Nemecko, Estónsko, Španielsko, Taliansko, Luxembursko, Maďarsko a Poľsko. Pravidlá mali implementovať na základe európskej smernice na ochranu osôb, ktoré nahlásia porušenia práv EÚ. Smernica je účinná od decembra 2019.



Vyžaduje, aby členské štáty poskytli takzvaným whistleblowerom možnosti oznámiť dôverným spôsobom prípadné porušenie európskych zákonov. Cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa oznamovatelia nebudú báť akýchkoľvek postihov zo strany zamestnávateľa. Lehota na prijatie týchto pravidiel uplynula už v decembri 2021.



Smernica zohráva podľa EK kľúčovú úlohu pri presadzovaní únijného práva v mnohých oblastiach, kde môže ich porušenie poškodiť verejný záujem. Týka sa to napríklad životného prostredia, jadrovej bezpečnosti či finančných záujmov EÚ.