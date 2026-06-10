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EK žiada od Albánska dodržiavanie pravidiel EÚ, ak sa chce stať členom
Podľa Merciera by sa Albánsko malo zdržať krokov, ktoré by mohli ohroziť splnenie záverečných kritérií pre vstup do EÚ.
Autor TASR
Brusel 9. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok vyzvala Albánsko, aby bezodkladne konalo a zabezpečilo súlad svojich zákonov s environmentálnou legislatívou EÚ, ak sa chce stať členom Únie. Hovorca EK to uviedol v reakcii na plánovanú výstavbu luxusného rezortu, za ktorou stojí spoločnosť prepojená s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Tento plán, ktorý zahŕňa aj výstavbu hotelov, apartmánov, víl a prístavu pre jachty, vyvolal v Albánsku vlnu protestov. Jeden z nich sa v utorok večer opäť konal v Tirane, informovali agentúry AP a Reuters.
Protesty, ktoré dostali názov „revolúcia plameniakov“, súvisia s tým, že daná časť pobrežia je migračným koridorom pre sťahovavé vtáky. Pôvodne demonštrantom šlo najmä o environmentálne témy, ale neskôr sa k nim priradila aj kritika niektorých aspektov 13-ročného vládnutia albánskeho premiéra Ediho Ramu.
Hovorca EK Guillaume Mercier pripomenul, že 27-členná EÚ by mohla prijať nových členov vrátane Čiernej Hory, Albánska a Ukrajiny do roku 2030, no len za predpokladu, že zosúladia národné legislatívy s právom EÚ, pričom aj v oblasti ochrany životného prostredia.
Podľa Merciera by sa Albánsko malo zdržať krokov, ktoré by mohli ohroziť splnenie záverečných kritérií pre vstup do EÚ. V mene EK hovorca vyslovil očakávanie, že albánske úrady budú vo veci konať bez zbytočného odkladu. Dodal, že EK je v kontakte s albánskymi orgánmi.
Rama v pondelok pre Reuters a v utorok pre agentúru AP potvrdil, že Albánsko bude pokračovať v projekte luxusného rezortu, v ktorom sa angažuje Trumpov zať Jared Kushner, a to aj napriek protestom verejnosti a výhradám voči jeho negatívnemu vplyvu na životné prostredie.
Albánsky premiér obavy environmentalistov odmieta: uviedol, že bude vypracované posúdenie vplyvov na životné prostredie. V rozhovore pre Reuters pripomenul, že Albánsko má dobré výsledky v ochrane prírody a niet dôvodu pochybovať o jeho záväzkoch v tejto oblasti.
„Sme veľmi hrdí na to, čo sme urobili pre voľne žijúce zvieratá v Albánsku. Európska komisia nemá dôvod pochybovať o našej pevnej vôli chrániť všetko, čo je potrebné chrániť, pokiaľ ide o prírodu a biodiverzitu,“ povedal Rama v rozhovore pre Reuters.
V rozhovore pre AP Rama upozornil, že tento projekt mení Albánsko z krajiny, ktorú investori dlhodobo obchádzali, na štát, „do ktorého chce prichádzať veľký kapitál a veľkí investori“. Investičná spoločnosť napojená na Kushnera už získala od albánskych úradov status strategického investora, podotkla AP.
Projekt má dve časti – pobrežný komplex v oblasti lagúny Narta, ktorá je prírodnou rezerváciou, a menšie letovisko na neobývanom ostrove Sazan, bývalej vojenskej základni z čias komunizmu.
Albánsky premiér zároveň naznačil, že časť kritiky tohto projektu môže byť ovplyvnená vonkajšími faktormi, pričom spomenul dlhodobú iránsku kybernetickú kampaň proti Albánsku. Zdôraznil, že samotných protestujúcich neviní z toho, že by konali v mene cudzích štátov.
Tento plán, ktorý zahŕňa aj výstavbu hotelov, apartmánov, víl a prístavu pre jachty, vyvolal v Albánsku vlnu protestov. Jeden z nich sa v utorok večer opäť konal v Tirane, informovali agentúry AP a Reuters.
Protesty, ktoré dostali názov „revolúcia plameniakov“, súvisia s tým, že daná časť pobrežia je migračným koridorom pre sťahovavé vtáky. Pôvodne demonštrantom šlo najmä o environmentálne témy, ale neskôr sa k nim priradila aj kritika niektorých aspektov 13-ročného vládnutia albánskeho premiéra Ediho Ramu.
Hovorca EK Guillaume Mercier pripomenul, že 27-členná EÚ by mohla prijať nových členov vrátane Čiernej Hory, Albánska a Ukrajiny do roku 2030, no len za predpokladu, že zosúladia národné legislatívy s právom EÚ, pričom aj v oblasti ochrany životného prostredia.
Podľa Merciera by sa Albánsko malo zdržať krokov, ktoré by mohli ohroziť splnenie záverečných kritérií pre vstup do EÚ. V mene EK hovorca vyslovil očakávanie, že albánske úrady budú vo veci konať bez zbytočného odkladu. Dodal, že EK je v kontakte s albánskymi orgánmi.
Rama v pondelok pre Reuters a v utorok pre agentúru AP potvrdil, že Albánsko bude pokračovať v projekte luxusného rezortu, v ktorom sa angažuje Trumpov zať Jared Kushner, a to aj napriek protestom verejnosti a výhradám voči jeho negatívnemu vplyvu na životné prostredie.
Albánsky premiér obavy environmentalistov odmieta: uviedol, že bude vypracované posúdenie vplyvov na životné prostredie. V rozhovore pre Reuters pripomenul, že Albánsko má dobré výsledky v ochrane prírody a niet dôvodu pochybovať o jeho záväzkoch v tejto oblasti.
„Sme veľmi hrdí na to, čo sme urobili pre voľne žijúce zvieratá v Albánsku. Európska komisia nemá dôvod pochybovať o našej pevnej vôli chrániť všetko, čo je potrebné chrániť, pokiaľ ide o prírodu a biodiverzitu,“ povedal Rama v rozhovore pre Reuters.
V rozhovore pre AP Rama upozornil, že tento projekt mení Albánsko z krajiny, ktorú investori dlhodobo obchádzali, na štát, „do ktorého chce prichádzať veľký kapitál a veľkí investori“. Investičná spoločnosť napojená na Kushnera už získala od albánskych úradov status strategického investora, podotkla AP.
Projekt má dve časti – pobrežný komplex v oblasti lagúny Narta, ktorá je prírodnou rezerváciou, a menšie letovisko na neobývanom ostrove Sazan, bývalej vojenskej základni z čias komunizmu.
Albánsky premiér zároveň naznačil, že časť kritiky tohto projektu môže byť ovplyvnená vonkajšími faktormi, pričom spomenul dlhodobú iránsku kybernetickú kampaň proti Albánsku. Zdôraznil, že samotných protestujúcich neviní z toho, že by konali v mene cudzích štátov.