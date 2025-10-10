< sekcia Zahraničie
EK žiada od amerických platforiem informácie, ako chránia deti
Brusel 10. októbra (TASR) - Európska komisia požaduje od amerických spoločností Apple, Snapchat, Google a YouTube informácie o tom, ako chránia deti na svojich platformách, uviedla viceprezidentka EK Henna Virkkunenová podľa správy agentúry DPA, píše TASR.
Podľa správy magazínu Politico EK preveruje tieto dve platformy a dva obchody s aplikáciami z hľadiska súladu ich aktivít s pravidlami EÚ na ochranu maloletých - zákona o digitálnych službách (Digital Services Act - DSA).
Všetky tieto štyri subjekty sú pritom označené ako Very Large Online Platforms s viac než 45 miliónmi používateľov v EÚ, a preto musia dodržiavať prísne pravidlá hodnotenia a zmierňovania rizík.
Žiadosti, ktoré týmto subjektom EK adresovala, sú prvým krokom v procese presadzovania práva. Ak po odpovediach platforiem EK získa podozrenie z porušenia pravidiel, môže spustiť aj formálne vyšetrovanie. V prípade zistenia porušenia môžu byť spoločnosti pokutované až do výšky šiestich percent svojich ročných globálnych príjmov.
Virkkunenová nateraz odmietla poskytnúť ďalšie podrobnosti o žiadostiach, doplnil Politico.
Exekutíva EÚ už podľa DSA vedie vyšetrovanie voči hlavným platformách na šírenie pornografického obsahu, ako aj voči platformám Meta a TikTok.
EK zároveň informovala, že ministri pre digitalizáciu členských krajín EÚ sa stretli v dánskom meste Horsens, aby diskutovali o ochrane detí v online priestore. Ide o jednu z hlavných priorít Dánska a niektorých ďalších krajín. V rámci rokovania by mali podpísať Jutlandskú deklaráciu.
Tento dokument zdôrazňuje „výnimočnú“ potrebu chrániť deti v digitálnom priestore, ale rieši aj otázku zodpovednosti za ochranu detí online – či ide o rodičov alebo samotné technologické platformy, napísal web Euractiv.
