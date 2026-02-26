< sekcia Zahraničie
EK žiada OLAF,aby prešetril prípad Mandelsona a jeho väzby na Epsteina
Komisia zisťuje, či niekdajší eurokomisár pre obchod neporušil pravidlá Európskej únie.
Autor TASR
Brusel 26. februára (TASR) - Európska komisia (EK) postúpila prípad bývalého britského eurokomisára Petera Mandelsona Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Dôvodom sú podozrenia v súvislosti s jeho väzbami na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Pre portál Politico to vo štvrtok v Bruseli oznámil hovorca EK, informuje TASR.
Komisia zisťuje, či niekdajší eurokomisár pre obchod neporušil pravidlá Európskej únie. Nedávno zverejnené dokumenty totižto naznačujú, že mal Epsteinovi poskytnúť informácie o balíku pomoci vo výške 500 miliárd eur na záchranu eura v roku 2010.
„Vzhľadom na okolnosti EK 18. februára požiadala OLAF, aby sa touto záležitosťou zaoberal. Kým prebieha posudzovanie, nie sme v pozícii, aby sme sa k tomu ďalej vyjadrovali,“ uviedol hovorca EK.
Právnici bývalého britského politika bezprostredne nereagovali na žiadosť o stanovisko. Mandelson pôsobil ako eurokomisár v rokoch 2004 až 2008. V súčasnosti čelí aj vyšetrovaniu v Británii, ktoré otriaslo vládou premiéra Keira Starmera. Polícia ho v pondelok v Londýne zadržala pre podozrenie zo zneužitia verejnej funkcie, následne ho však prepustila na kauciu. Jeho právnici uviedli, že s britskými úradmi spolupracuje a jeho prioritou je „očistiť svoje meno“.
Podľa zverejnených dokumentov mal Mandelson pomáhať Epsteinovi získavať informácie o pripravovanom záchrannom balíku pre eurozónu. V čase jeho prípravy pôsobil ako vysokopostavený britský minister, zatiaľ čo Epstein bol finančníkom. Európska komisia pripomenula, že aj bývalí členovia kolégia komisárov zostávajú viazaní pravidlami o etickom správaní.
