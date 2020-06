Ekonomické dôsledky pandémie koronavírusu môžu ohroziť svetový mier

Londýn 10. júna (TASR) - Ekonomické dôsledky pandémie nového koronavírusu môžu mať negatívny dosah na zachovanie mieru na svete. Vyplýva to zo Svetového indexu mieru (GPI), zverejneného v stredu v Londýne, ktorý od roku 2007 každoročne publikuje austrálsky Inštitút pre ekonomiku a mier (IEP).



IEP hodnotí situáciu vo viac ako 160 krajinách sveta na základe kritérií akými sú vojna, terorizmus, policajné násilie a export zbraní, píše rakúsky telerozhlas ORF. Tento rok experti svoju správu rozšírili aj o analýzu možných dosahov koronavírusovej pandémie na mier na svete.



Podľa IEP došlo k zhoršeniu situácie v deviatich z 12 uplynulých rokov, čo platí aj pre rok 2019. Vytvorili sa pritom dve skupiny po 80 krajinách - v jednej sa situácia zlepšila, v druhej sa zhoršila.



Odborníci odhadujú, že pandémia ochorenia COVID-19 súčasný stav ešte viac zhorší. Je totiž potrebné počítať so znižovaním rozsahu rozvojovej pomoci či škrtmi vo financovaní mierových misií OSN. Tieto skutočnosti môžu viesť k ďalšej destabilizácii konfliktných oblastí, akými sú napríklad Libéria, Afganistan či Južný Sudán. Zvýšenému riziku z hľadiska nestability, nepokojov a násilia sú navyše v dôsledku zlej hospodárskej situácie vystavené aj Brazília, Argentína či Pakistan.



Jediným pozitívnym efektom pandémie môže byť, že financovanie zástupných vojen nebude také jednoduché, uvádzajú odborníci. To, či sa skutočne utlmia aktivity Saudskej Arábie v Jemene a Ruska v Sýrii, však zostáva otázne.



Na prvom mieste rebríčka GPI sa umiestnil Island, nasledujú Nový Zéland, Portugalsko, Rakúsko a Dánsko. Slovensko sa nachádza na 25. mieste. Česko si oproti vlaňajšku polepšilo o dve miesta a skončilo ôsme. Nemecko si polepšilo o šesť miest a nachádza sa na 16. priečke. Na poslednom mieste je Afganistan.