Ekonomicky sebestační ukrajinskí utečenci budú môcť v ČR získať pobyt

Praha 19. marca (TASR) - Ukrajinskí utečenci, ktorí sa v Česku dobre integrovali a sú ekonomicky sebestační, budú môcť získať špeciálny dlhodobý pobyt, ktorý bude platiť päť rokov. Návrh nariadenia ministerstva vnútra v stredu schválila česká vláda. Podľa rezortu by sa novinka mohla týkať tisícov, maximálne desiatok tisícov Ukrajincov. Ostatní budú mať naďalej možnosť využívať inštitút dočasnej ochrany, informuje spravodajkyňa TASR.



Držitelia nového typu pobytu získajú podľa ministerstva väčšiu istotu a stabilitu, pretože na rozdiel od bežných dvojročných dlhodobých víz bude tento pobyt platiť päť rokov. Úspešní žiadatelia budú mať voľný prístup na trh práce a nebudú musieť absolvovať adaptačno-integračný kurz. Český rezort vnútra zdôraznil, že režim je určený výhrade pre osoby, ktoré nevyžadujú humanitárnu pomoc štátu.



"Chceme týmto krokom podporiť tých, ktorí si v Česku našli prácu, bývajú tu, posielajú svoje deti do školy a chcú tu žiť dlhodobo. Tento režim im uľahčí prechod na trvalý pobyt a poskytne im väčšiu právnu ochranu," komentoval zmenu český minister vnútra Vít Rakušan.



Na to, aby ukrajinskí utečenci tento pobyt získali, budú musieť splniť viaceré podmienky, napríklad byť v ČR aspoň dva roky v režime dočasnej ochrany, mať platný cestovný doklad, byť bezúhonní a ekonomicky sebestační. Podľa ministerstva by žiadateľ mal mať minimálny ročný príjem 440.000 českých korún (17.600 eur) a zaistené bývanie. Podmienkou je tiež minimálne deväť mesiacov nepoberať humanitárnu dávku. "Rodiny sa budú posudzovať ako celok a pri deťoch sa vyžaduje plnenie školskej dochádzky," spresnil rezort.



Záujemci sa budú môcť registrovať od septembra do decembra tohto roka. Po tom, ako vláda vyhodnotí prvú vlnu nového režimu, sa rozhodne, či program rozšíri a vypíše ďalšie kolo registrácií.



