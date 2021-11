Kukan: Bolo by chybou vnímať CoFoE len ako projekt vzletných rečí

Brusel 10. novembra (TASR) - Konferenciu o budúcnosti Európy (CoFoE) netreba vnímať ako projekt "vzletných rečí", ale ako možnosť pre občanov presadiť sa svojimi názormi pri formovaní budúcej EÚ. Uviedol to v stredu v rozhovore pre TASR bývalý šéf slovenskej diplomacie a bývalý poslanec Európskeho parlamentu (EP) Eduard Kukan.



Kukan, ktorý europarlament navštívil počas miniplenárneho zasadnutia v Bruseli na pozvanie europoslanca Vladimíra Bilčíka (SPOLU), skonštatoval, že iniciatíva spustiť Konferenciu o budúcnosti Európy je veľmi pozitívna a mohla by sa naozaj pretaviť do uplatnenia názorov občanov na formovanie budúcej politiky EÚ.



"Je to náročný projekt a niektorí ľudia si povedia, že ide len o vzletné reči, ale je to dobrý formát a spôsob, ako do rozhodovania zatiahnuť ľudí. Je to vymyslené tak, aby sa tie hlasy obyčajných ľudí, ktorí sa do toho zapoja, dostali do roviny, že európski politici budú musieť na ne reagovať," opísal situáciu.



Dodal, že by chcel apelovať aj na ľudí na Slovensku, aby sa na tomto procese zúčastnili. Umožňuje im to napríklad aj viacjazyčná digitálna platforma futureu.europa.eu, prostredníctvom ktorej môžu svoje návrhy a podnety prezentovať aj v slovenčine.



Podľa Kukana ide o jedinečnú príležitosť, aby bežní ľudia mohli vysloviť svoj názor na to, čo by z ich pohľadu bolo dobré pre EÚ, a prečo by Únia mala robiť niektoré veci.



"Netreba to brať skepticky, ale tak, že je to úprimne mienená iniciatíva, aby názory ľudí dostali takú možnosť prezentácie, že sa zúčastnia na formovaní európskej politiky," vysvetlil. A dodal, že ak občania túto možnosť naozaj pochopia a využijú, tak sú dobré predpoklady na to, aby konferencia splnila účel, kvôli ktorému vznikla.



Zároveň však upozornil, že kým účastníci CoFoE riešia otázky týkajúce sa budúcnosti eurobloku, EÚ ako taká sa musí najskôr popasovať s veľkými krízami súčasnosti. Medzi tie podľa jeho názoru patrí pretrvávajúca pandémia koronavírusu, ale aj energetická kríza, ktorú EÚ citeľne vníma teraz na prahu zimy, a tiež problematika zachovania životného prostredia.



"Najskôr musíme riešiť otázky, ktoré teraz každého z nás trápia a ktoré sa zhoršujú, čo je platné predovšetkým pri pandémii koronavírusu," odkázal Kukan.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)