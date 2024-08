Ekvádor a Kostarika považujú Urrutiu za víťaza volieb vo Venezuele

Quito 2. augusta (TASR) - Ekvádor a Kostarika sa v piatok pridali k rozrastajúcemu sa zoznamu krajín, ktoré uznávajú opozičného kandidáta Gonzáleza Urrutiu za novozvoleného prezidenta Venezuely. TASR píše podľa agentúr AFP a Reuters.



Ekvádorský úrad prezidenta na sociálnej sieti X napísal, že González Urrutia je legitímnym víťazom hlasovania. Kostarické ministerstvo zahraničných vecí zasa uviedlo, že opozičný kandidát je "nesporným" víťazom. Podobné vyhlásenia mali počas štvrtka a piatka aj USA, Argentína, Peru či Uruguaj.



Venezuela sa ponorila do politickej krízy, odkedy úrady vyhlásili súčasného autoritárskeho prezidenta Nicolása Maduru za víťaza nedeľňajších volieb. Venezuelská Národná volebná rada (CNE) v pondelok oznámila, že získal 51,2 percenta hlasov. Opozičný kandidát González Urrutia podľa nej skončil druhý so ziskom 44,2 percenta hlasov. CNE však do piatku nezverejnila podrobné výsledky, ktoré by to potvrdili.



Opozícia tvrdí, že právoplatným víťazom volieb je jej kandidát. Zverejnila aj údaje o hlasovaní, podľa ktorých Urrutia porazil Madura s veľkým rozdielom hlasov, tak ako to naznačovali aj predvolebné prieskumy verejnej mienky. Spojené štáty, EÚ, Brazília, Kolumbia či Mexiko vyzvali Venezuelu, aby zverejnila podrobné výsledky volieb.



Maduro v stredu v reakcii vyhlásil, že on a jeho Zjednotená socialistická strana Venezuely (PSUV) sú pripravení zverejniť 100 percent volebných záznamov. CNE v piatok opätovne potvrdila znovuzvolenie prezidenta Madura so ziskom 52 percent hlasov. Predseda CNE prečítal aktualizované výsledky volieb s 97 percentami spočítaných hlasov. Opozícia takýto výsledok odmieta a za právoplatného víťaza naďalej považuje Urrutiu.