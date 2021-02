Ekvádorskí domorodí obyvatelia podporili ich prezidentského kandidáta

Quito 12. februára (TASR) - Stovky domorodých Ekvádorčanov sa vo štvrtok zišli na podporu svojho prezidentského kandidáta Yaku Péreza, ktorý tvrdí, že počas víkendových volieb došlo k podvodom, a požaduje prepočítanie hlasov.



Jeho stúpenci sa zišli pred budovou Národnej volebnej rady (CNE), mávajúc pestrými vlajkami komunít pôvodného indiánskeho obyvateľstva.



Yaku Pérez, 51-ročný právnik zameriavajúci sa na environmentálne záležitosti, si v nedeľňajších voľbách novej hlavy štátu viedol prekvapujúco dobre, informuje tlačová agentúra AFP, hoci hlasovanie jasného víťaza neprinieslo.



Pérez a pravicový exbankár Guillermo Lasso bojujú o druhé miesto, a to napriek tomu, že Lasso bol favoritom na postup do rozhodujúceho kola volieb, ktoré sa uskutoční v apríli. Prvé miesto získal mladý ľavicový ekonóm Andrés Arauz.



Spočítaných je vyše 99 percent odovzdaných hlasov. Pérez získal 19,4 percenta, Lasso 19,7 percenta.



Obaja politici vyzvali na prerátanie hlasov.



Riaditeľka CNE Diana Atamaintová v stredu uviedla, že proces spočítavania hlasov bude hotový do ďalších 48 hodín.



Funkčné obdobie odchádzajúceho a neobľúbeného ekvádorského prezidenta Lenína Morena vyprší 24. mája. Moreno sa o opätovné zvolenie do úradu neuchádzal.



Ekvádor sužujú dlhy, pretože zisky z rozmachu ropného priemyslu počas desaťročného mandátu prezidenta Rafaela Correu, počínajúc rokom 2007, za vlády Morena vyschli, keď došlo k prudkému poklesu cien tejto komodity.



Počas Morenovho mandátu sa zároveň národný dlh zvýšil z 26 percent HDP na 44 percent. K neutešenej situácii medzitým prispela aj koronavírusová pandémia, ktorá tento juhoamerický štát pripravila o približne 6,4 miliardy dolárov.