Ekvádor je v stave pohotovosti pre údajný plán atentátu na prezidenta

Quito 19. apríla (TASR) - Ekvádorský úrad vlády v sobotu vyhlásil, že krajina je v stave najvyššej pohotovosti pre údajný plán atentátu na znovuzvoleného prezidenta Daniela Noboa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Správa vojenskej spravodajskej služby, ktorá unikla na sociálne siete, uvádza, že atentátnici z Mexika a ďalších krajín prišli do Ekvádoru, aby uskutočnili plánovaný „teroristický útok“ proti Noboovi, píše AFP.



Ekvádorský úrad vlády v sobotňajšom vyhlásení dôrazne odsúdil akýkoľvek útok ohrozujúci „život prezidenta republiky, štátnych predstaviteľov alebo verejných činiteľov“. „Štát je v stave najvyššej pohotovosti,“ zdôraznil.



Noboa zvíťazil v druhom kole prezidentských volieb 13. apríla, no jeho hlavná politická súperka Luisa Gonzálezová tvrdí, že spáchal „hrozný volebný podvod“.



Vláda obvinila z prípravy údajného sprisahania „zločinecké štruktúry v spolupráci s politickými sektormi porazenými vo voľbách,“ hoci neuviedla žiadne konkrétne mená. Ekvádorská Národná volebná rada a medzinárodní pozorovatelia odmietli tvrdenia o podvodoch v druhom kole volieb, ale Mexiko a Kolumbia doposiaľ oficiálne neuznali Noboovo víťazstvo. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová vyjadrila podporu Gonzálezovej, ktorá vyhlásila, že sa bude usilovať o prepočítanie hlasov, pripomína AFP.



Počas Noboovho prvého funkčného obdobia krajina zaznamenala výrazný nárast násilia, ktorý súvisí s pašovaním kokaínu zo susednej Kolumbie a Peru do Európy, Austrálie a USA. Počet vrážd vzrástol z 5,8 na 100.000 obyvateľov v roku 2017 na súčasných 50,7.



Noboa na to reagoval vyhlásením výnimočného stavu a do boja proti drogovým kartelom nasadil vojakov. Jeho odporcovia ho okrem iného obvinili z vedomého akceptovania porušovania ľudských práv.



Očakáva sa, že Noboa zloží prezidentskú prísahu 24. mája.