Ekvádor je znepokojený čínskymi rybárskymi loďami pri Galapágoch

Quito 10. augusta (TASR) - Ekvádorské námorníctvo vykonáva dohľad nad mohutnou flotilou rybárskych lodí plaviacich sa pod čínskou vlajkou, ktorá operuje v blízkosti chránených vôd Galapágskych ostrovov. Činnosť posádok týchto lodí sa monitoruje v obave z vplyvu rybolovu na ekologickú rovnováhu ostrovov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ekvádorské námorníctvo uskutočnilo v piatok hliadkovú misiu, ktorá zahŕňala leteckú ohliadku oblasti, v ktorej lovia rybárske lode, ako aj prieskum vojenských hliadkových lodí.



Celkovo je v súčasnosti v tejto oblasti 340 plavidiel, uviedlo námorníctvo. V júli ich tam bolo 260.



Podľa snímok zhotovených počas monitorovacieho letu najmenej jedno z plavidiel vyzerá ako staré a potrebuje údržbu.



Ekvádorské námorníctvo bude kontaktovať príslušné úrady Kolumbie a Peru, aby zdieľalo informácie o čínskej flotile a pokúsilo sa vyvolať regionálnu reakciu na plavidlá, z ktorých väčšina dokáže viezť až 1000 ton úlovku.



Flotila zvyčajne trávi niekoľko týždňov rybolovom pri pobreží Peru, než sa priblíži ku Galapágskym ostrovom.



Takýto rybolov pritom nie je nezákonný, uskutočňuje sa totiž v medzinárodných vodách. Environmentálni aktivisti však tvrdia, že flotily takýchto lodí lovia druhy rýb, ktoré pochádzajú z Galapág a plavia sa do nechránených vôd.



Ekvádorský minister zahraničných Luis Gallegos sa v nedeľnom televíznom rozhovore vyslovil za vytváranie dvojstranných dohôd s inými krajinami, pokiaľ ide o nezákonný rybolov, aby sa monitorovala každá loď, ktorá sa nachádza v južnom Pacifiku.



Ekvádorský prezident Lenín Moreno nariadil v roku 2019 rozmiestnenie vojenských lodí a lietadiel vždy vtedy, keď sa v blízkosti tejto oblasti objaví čínska flotila.



"Veľkosť a agresivita tejto flotily proti morskému životu predstavuje vážnu hrozbu pre rovnováhu druhov na Galapágoch," uviedla bývalá ministerka životného prostredia Yolanda Kakabadseová. Podľa mnohých odborníkov má intenzívny rybolov vplyv aj na celý morský ekosystém, a to aj mimo chránenej oblasti.



Agentúra Reuters pripomenula, že v roku 2017 bolo v oblasti morskej rezervácie Galapágy zadržané čínske plavidlo s 300 tonami chránených morských živočíchov.



Čína v reakcii na to prisľúbila nulovú toleranciu pre nezákonný rybolov a navrhla, aby od septembra do novembra platilo moratórium na rybolov v tejto oblasti. Rybárske flotily zvyčajne opustia túto oblasť ešte pred týmto obdobím.



Galapágy, ktoré ležia asi 1000 kilometrov od pobrežia Ekvádoru, sú domovom mnohých jedinečných druhov vrátane veľkých korytnačiek. Slúžili ako inšpirácia pre evolučnú teóriu britského vedca Charlesa Darwina.



Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) túto lokalitu v roku 1978 zaradila do zoznamu svetového dedičstva ako "živé múzeum" biodiverzity.