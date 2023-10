Ekvádor má najmladšieho prezidenta v dejinách

Priaznivci Daniela Noboa oslavujú jeho víťazstvo v druhom kole prezidentských volieb v Quite v Ekvádore v nedeľu 15. októbra 2023. Foto: TASR/AP

Quito 16. októbra (TASR) — Ekvádor bude mať po krvavej predvolebnej kampani najmladšieho prezidenta vo svojich dejinách. Nedeľňajšie druhé kolo volieb hlavy štátu vyhral 35-ročný podnikateľ Daniel Noboa so ziskom 52,3 percenta hlasov, oznámila podľa agentúry DPA predsedníčka volebnej komisie (CNE) Diana Atamaintová.K víťazstvu zablahoželali Noboovi aj jeho protikandidátka, ľavicová politička a právnička Luisa Gonzálezová, ktorá dostala 47,7 percenta hlasov a uznala svoju porážku, ako aj úradujúci prezident Guillermo Lasso.Noboa kandidoval za Národnú demokratickú akciu (ADN), ktorá vznikla na podporu jeho kandidatúry. Je považovaný za stredopravicového politika. Jeho otec Álvaro Noboa kandidoval na prezidenta päťkrát. Patrí medzi najbohatších Ekvádorčanov, ktorý zarobil miliardový majetok prostredníctvom nehnuteľností, priemyselných a obchodných podnikov a ako dedič banánových plantáží.Noboa však bude hlavou štátu a zároveň predsedom vlády len približne 18 mesiacov od polovice decembra, teda do konca funkčného obdobia súčasného 68-ročného prezidenta Guillerma Lassa. Ten rozpustil parlament v máji po dvoch rokoch vo funkcii, keď poslanci proti nemu iniciovali impeachment pre obvinenia zo sprenevery.Lasso sa rozhodol, že nebude opäť kandidovať. Prvé kolo volieb sa konalo v auguste počas ním vyhláseného výnimočného stavu. Jedenásť dní predtým bol po predvolebnom zhromaždení v hlavnom meste Quito zastrelený prezidentský kandidát Fernando Villavicencio, ktorý sa zaviazal bojovať proti korupcii. Noboa aj Gonzálezová nosili preto na verejnosti nepriestrelné vesty.Kriminalita v Ekvádore v posledných rokoch dramaticky vzrástla. Na 100.000 obyvateľov pripadalo vlani 25 vrážd, čo je najvyššia miera v dejinách tejto krajiny a jedna z najvyšších v Latinskej Amerike.Pred niekoľkými dňami našli vo väzniciach mŕtvych sedem osôb podozrivých z účasti na vražde Villavicencia. Gangy napojené na vplyvné mexické a kolumbijské kartely bojujú o kontrolu nad trasami obchodovania s drogami. Ekvádor, susediaci s Kolumbiou, je dôležitou tranzitnou krajinou pre kokaín z Južnej Ameriky, ktorý sa pašuje do USA a Európy.Gonzálezová napriek prehre v prezidentských voľbách zaznamenala úspech v simultánnych parlamentných voľbách. Jej strana Občianska revolúcia v nich podľa predbežných výsledkov zvíťazila a získala 48 zo 137 kresiel.Na druhom kole prezidentských volieb sa zúčastnilo viac ako 82 percent z 13,4 milióna oprávnených voličov.