Ekvádor nasadil 10.000 vojakov na boj proti drogovému násiliu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

V piatok boli nasadené stovky vojakov špeciálnych síl s cieľom posilniť bezpečnostné operácie v provinciách Guayas, Manabí a Los Ríos, uviedol pre reportérov generál letectva Mario Bedoya.

Autor TASR
Quito 17. januára (TASR) - Ekvádor v piatok nasadil 10.000 vojakov v troch pobrežných provinciách, kde budú zasahovať proti gangom obchodujúcim s drogami, ktoré tamojšie úrady obviňujú z nárastu násilia v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Vláda prezidenta Daniela Nobou prisľúbila tvrdé opatrenia, keďže táto juhoamerická krajina zaznamenáva rekordný počet vrážd a iných násilných zločinov.

V piatok boli nasadené stovky vojakov špeciálnych síl s cieľom „posilniť bezpečnostné operácie“ v provinciách Guayas, Manabí a Los Ríos, uviedol pre reportérov generál letectva Mario Bedoya.

Lietadlá s vojenským personálom boli vyslané aj do Manty, hlavného rybárskeho prístavu krajiny.

Ekvádor sa nachádza medzi dvoma najväčšími svetovými vývozcami kokaínu – Kolumbiou a Peru – a zaznamenal nárast násilia páchaného gangmi napojenými na mexické a kolumbijské kartely.

Vraždy a zrážky v uliciach aj na verejných priestranstvách sa stali bežnými, konštatuje AFP. Krajina uzavrela rok 2025 s bilanciou 52 vrážd na 100.000 obyvateľov, čo zodpovedá približne jednej vražde za hodinu.

„Väzenie alebo peklo pre každého, kto ohrozuje bezpečnosť,“ uviedlo ministerstvo obrany vo svojom piatkovom vyhlásení.
