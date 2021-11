Ekvádor navrhol rozšírenie rezervácie Galapágy

Na snímke samec vzácneho druhu korytnačky slonej, známeho pod menom Osamelý George v Národnom parku Galapágy, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Ekvádorský prezident Guillermo Lasso s prezidentskou šerpou, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Glasgow 2. novembra (TASR) - Ekvádor navrhol rozšírenie prírodnej rezervácie súostrovia Galapágy o zhruba 60.000 kilometrov štvorcových, pričom by tento projekt financoval prostredníctvom výmeny dlhu.Ekvádorský prezident Guillermo Lasso to oznámil v pondelok na klimatickom summite COP26 v škótskom Glasgowe, informuje tlačová agentúra AFP.Galapágy, ležiace približne 1000 kilometrov od pobrežia Ekvádoru, sú pomenované po obrovských korytnačkách, ktoré tam žijú. Súostrovie preslávil britský geológ a prírodovedec Charles Darwin, ktorý tam uskutočnil výskum evolúcie.Na súostroví sa nachádza prírodná rezervácia s rozlohou približne 130.000 kilometrov štvorcových, ktorá je druhou najväčšou na svete, a žije tam zhruba 2900 morských druhov. Rezervácia je lokalitou Svetového prírodného dedičstva UNESCO.Lasso uviedol, že k tejto prírodnej rezervácii, ktorú zriadili v roku 1998, by sa malo pridať ďalších 60.000 kilometrov štvorcových. Rezervácia by sa tak rozšírila severným smerom a súvisel by s tým zákaz priemyselného rybolovu a v niektorých oblastiach aj zákaz remeselného rybolovu.Tento krok by bol podľa prezidenta financovaný. Takéto transakcie zahŕňajú odpustenie časti dlhu rozvojovej krajiny výmenou za miestne investície do programov ochrany.Ekvádor sa momentálne nachádza v ekonomickej kríze, ktorú zhoršila covidová pandémia. Krajina má dlh takmer 46 miliárd dolárov, čo predstavuje 45 percent tamojšieho HDP.Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) podľa AFP tvrdí, že chránené územia zohrávajú kľúčovú úlohu pri zmierňovaní klimatických zmien obmedzovaním emisií skleníkových plynov, ktoré otepľujú planétu.