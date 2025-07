Ozbrojenci v Ekvádore zabili pri dvoch útokoch najmenej 14 civilistov

Quito 28. júla (TASR) - Najmenej 14 civilistov vrátane jedného dieťaťa zabili v nedeľu ozbrojení útočníci pri dvoch samostatných útokoch v Ekvádore, kde súperia o moc viaceré znepriatelené drogové gangy. Oznámili to tamojšie úrady, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



K útokom došlo v meste El Empalme na juhozápade krajiny. Šéf miestnej polície Óscar Valencia povedal, že po prvom z nich evidovali približne 12 mŕtvych a troch zranených. Druhý útok podľa jeho slov spáchala rovnaká skupina ozbrojencov idúca na dvoch pick-upoch, pričom zabila ďalších dvoch ľudí. „Strieľali na všetkých,“ dodal s tým, že medzi obeťami je aj 12-ročný chlapec.



Vyšetrovatelia na miestach činu zaistili prinajmenšom 40 balistických stôp. K incidentom došlo v čase, keď Ekvádor zažíva nárast násilia.



Tamojší prezident Daniel Noboa vyhlásil začiatkom minulého roka vojnu organizovanému zločinu. Táto latinskoamerická krajina sa však napriek tomu stáva jednou z najnásilnejších v oblasti, pričom v roku 2024 tam pripadlo na 100.000 obyvateľov 38 vrážd. V prvých piatich mesiacoch aktuálneho roka zaznamenali v Ekvádore 4051 vrážd. Pred týždňom bolo deväť ľudí zabitých pri hraní biliardu v bare v turistickom letovisku General Villamil taktiež na juhozápade krajiny.



Ekvádor zažíva v tomto smere krízu v dôsledku expanzie nadnárodných kartelov, ktoré využívajú jeho prístavy na prepravu drog do Spojených štátov a Európy. Podľa oficiálnych údajov prechádza cez túto latinskoamerickú krajinu až 73 percent celosvetovej produkcie kokaínu. V roku 2024 zaistili tamojšie úrady rekordných 294 ton drog, najmä kokaínu, pričom o rok skôr to bolo len 221 ton.