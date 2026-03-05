< sekcia Zahraničie
Ekvádor označil diplomatickú misiu Kuby v krajine za nežiaducu
Kuba tento krok odsúdila.
Autor TASR
Quito/Havana 5. marca (TASR) - Ekvádor v stredu vykázal z krajiny celý kubánsky diplomatický personál vrátane veľvyslanca Basilia Antonia Gutiérreza Garcíu a zástupcov Havany vyhlásil za nežiaduce osoby. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
„V súlade s diplomatickou praxou bol veľvyslanec a všetci členovia tejto diplomatickej misie vyzvaní, aby do 48 hodín opustili územie štátu,“ uviedlo ekvádorské ministerstvo zahraničných vecí. Žiadne konkrétne dôvody pre toto rozhodnutie neposkytlo.
Kuba tento krok odsúdila. „Ide o nepriateľský a bezprecedentný čin, ktorý výrazne poškodzuje historické vzťahy priateľstva a spolupráce medzi oboma krajinami a národmi,“ uviedol tamojší rezort diplomacie.
Poukázal aj na súvislosť s „kontextom charakterizovaným zintenzívnením agresie USA voči Kube a silným tlakom americkej vlády na tretie krajiny, aby sa pripojili k tejto politike“.
DPA vysvetľuje, že Washington na kubánsku vládu už týždne vyvíja značný tlak. Americký prezident Donald Trump ešte v decembri nariadil úplnú blokádu sankcionovaných ropných tankerov prevážajúcich dodávky ropy z Venezuely. Následne pohrozil aj uvalením ciel na kubánskych dodávateľov ropy, no niektoré sankcie boli odvtedy zmiernené.
Diplomatické vzťahy Kuby s USA poznačila aj prestrelka medzi kubánskou pobrežnou strážou a posádkou motorového člna registrovaného v USA, pri ktorej minulý týždeň zahynuli štyria ľudia.
