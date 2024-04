Ekvádor označil mexickú veľvyslankyňu za personu non grata

Quito 5. apríla (TASR) - Ekvádorská vláda vo štvrtok vyhlásila mexickú veľvyslankyňu Raquel Serur Smekeovú za personu non grata a vyzvala ju, aby krajinu čo najskôr opustila. Ekvádor ako dôvod uviedol "nevhodné" komentáre mexického prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora o minuloročných voľbách v Ekvádore, ktoré sprevádzalo násilie vrátane vraždy jedného z kandidátov. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Mexický ľavicový prezident prirovnal atentát na prezidentského kandidáta v Ekvádore Fernanda Villavicencia k násiliu počas aktuálnej volebnej kampane v Mexiku, keď zastrelili niekoľko kandidátov. Parlamentné voľby v Mexiku majú byť v júni.



Prezident Obrador hovoril o tom, že "žena-kandidátka" na prezidenta v Ekvádore, ktorá v predvolebných prieskumoch viedla, bola nespravodlivo spojená s atentátom na Villavicencia.



Nádejná kandidátka na prezidenta Luisa Gonzálezová, protežantka bývalého prezidenta Rafaela Correu, októbrové voľby prehrala s rozdielom štyroch percentuálnych bodov. Zvíťazil kandidát Daniel Noboa, ktorý do úradu nastúpil v novembri 2023 a prisľúbil bojovať proti drogovým gangom a rastúcemu násiliu.



Mexický prezident, ktorý obvinil ekvádorské médiá z korupcie, podľa agentúry Reuters nepriamo zaútočil aj na mexické médiá, ktoré sú jeho častým terčom. Podľa jeho vyjadrení by mali médiá za podobné kampane niesť zodpovednosť.