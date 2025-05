Ekvádor po útoku gerily nasadí do pralesa 1500 vojakov

Quito 13. mája (TASR) - Ekvádorské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že po nedávnom útoku ľavicových geríl vyslalo do regiónu Amazonského pralesa 1500 vojakov s cieľom „nájsť ich a zlikvidovať“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Ideme do toho naplno! Táto vojna proti zloduchom sa ešte zintenzívni,“ napísalo ministerstvo na sociálnych sieťach. Dodalo, že do akcie povolalo špeciálne jednotky, spravodajské a protiteroristické sily.



Ekvádor v piatok oznámil, že počas operácie proti nelegálnej ťažbe v džungli neďaleko hranice s Peru zabili ľavicové gerily s použitím výbušnín, granátov a strelných zbraní najmenej 11 vojakov. Zo zodpovednosti obvinil polovojenskú skupinu Comandos de la Frontera, frakciu jednej z najväčších povstaleckých skupín v Latinskej Amerike - Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC). Skupina sa aktivizovala po dohode kolumbijskej vlády s FARC o ich demobilizácii.



Ekvádor po útoku vyhlásil tri dni štátneho smútku. Krajina v uplynulých mesiacoch čelí násiliu spojeného s drogovou činnosťou. Kartely medzi sebou bojujú o kontrolu trás, cez ktoré sa kokaín dostáva z Peru a Kolumbie do ekvádorských prístavov. V krajine sa preto začiatkom roka 2025 v priemere stala jedna vražda každú hodinu.