Ekvádor podal podnet voči Mexiku za udelenie azylu exviceprezidentovi

Quito/Haag 30. apríla (TASR) - Ekvádor v pondelok na pôde Medzinárodného súdneho dvora (MSD) v Haagu podal právnu sťažnosť voči Mexiku za zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí. Ide o prípad poskytnutia politického azylu pre bývalého ekvádorského viceprezidenta Jorgeho Glasa, ktorého vyšetrujú pre podozrenia z korupcie. TASR informuje podľa agentúry AP a nemeckého verejnoprávneho telerozhlasu Deutsche Welle (DW).



Ekvádor reaguje na podanie Mexika, ktoré 11. apríla na pôde MSD túto juhoamerickú krajinu obvinilo, že narušilo mexickú diplomatickú misiu. Ekvádorské ozbrojené zložky 5. apríla vnikli do priestorov mexického veľvyslanectva v Quite a zadržali tam Glasa.



Ekvádor uviedol, že Glas bol hľadaný ako osoba usvedčená z korupcie a nie z politických dôvodov a preto nemal právo na diplomatickú ochranu. V súčasnosti sa nachádza vo väzení s maximálnym stupňom stráženia v meste Guayaquil.



MSD sa má v utorok zaoberať podaním Mexika v tomto prípade, ktorý odsúdilo Spoločenstvo štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC), Medziamerická komisia pre ľudské práva (CIDH) i Európska únia.



Mexiko po ozbrojenom zásahu na svojom veľvyslanectve prerušilo s Ekvádorom diplomatické vzťahy, povolalo z tejto krajiny svojich diplomatov a zatvorilo tamojšie veľvyslanectvo a konzuláty.



Ekvádor žiada, aby MSD vyhlásil, že Mexiko nesplnilo svoje povinnosti rešpektovať zákony a pravidlá prijímajúcej krajiny, nezasahovať do vnútorných záležitostí tejto krajiny a nevyužívať priestory diplomatickej misie spôsobom, ktorý nie je v súlade s článkom 41 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z roku 1961.



Priestory diplomatických misií sú na základe tohto dohovoru považované na nenarušiteľné a orgány činné v trestnom konaní hosťovskej krajiny nemajú právu na ne vniknúť bez povolenia veľvyslanca.