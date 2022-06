Ekvádorská polícia rozohnala demonštrantov, chceli vtrhnúť do kongresu

Quito 24. júna (TASR) - Ekvádorská polícia v hlavnom meste Quito použila vo štvrtok slzotvorný plyn, aby rozohnala protestujúcich pôvodných obyvateľov, ktorí sa pokúsili násilím dostať do budovy kongresu. TASR správu prevzala v piatok od agentúry AFP.



Protesty proti vysokým cenám pohonných hmôt trvajú už 11. deň. Demonštranti získali ústupok od ekvádorskej vlády, keď im prezident Guillermo Lasso umožnil prístup do kultúrneho centra, ktoré je symbolom boja pôvodných obyvateľov.



Skupina demonštrantov vedená ženami neskôr počas dňa zamierila k budove kongresu, kde došlo k potýčkam s políciou. Tá proti protestujúcim, ktorí hádzali kamene a petardy, zasiahla slzotvorným plynom.



Domorodí obyvatelia, ktorých je v takmer 18-miliónovom Ekvádore viac ako milión, protestujú proti tamojšej vláde od začiatku minulého týždňa. Pri zrážkach s bezpečnostnými silami prišli o život už štyria ľudia a vláda vyhlásila výnimočný stav v šiestich provinciách krajiny. V Quite platí zákaz nočného vychádzania.



Na masovom prejave nespokojnosti sa odhadom zúčastňuje 14.000 demonštrantov a približne 10.000 z nich v hlavnom meste.



Protesty zvolala vplyvná Konfederácia domorodých národov Ekvádoru (Conaie), ktorej sa pripisuje podiel na zvrhnutí troch prezidentov v rokoch 1997–2005. Protestné zhromaždenia a pochody sa konajú v situácii, keď má čoraz viac Ekvádorčanov problém "vyjsť s peniazmi". Pridali sa k nim aj študenti, robotníci a ďalší, ktorí majú ekonomické problémy.



Medzi požiadavky demonštrantov patrí zníženie už dotovaných cien pohonných hmôt, ktoré v posledných mesiacoch prudko vzrástli, ako aj pracovné miesta, kontroly cien potravín a viac verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie.



Ekvádor, ktorý je producentom ropy, je zasiahnutý rastúcou infláciou, nezamestnanosťou a chudobou, čo pandémia koronavírusu ešte zhoršila.