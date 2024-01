Ekvádor postaví dve väznice s maximálnym stupňom stráženia

Quito 5. januára (TASR) - Nový ekvádorský prezident Daniel Noboa vo štvrtok oznámil výstavbu dvoch nových väzníc s najvyšším stupňom stráženia. V Ekvádore v uplynulých rokoch prepuklo násilie spojené s obchodovaním s drogami a vojnami gangov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Noboa uviedol, že budovy budú presne také isté ako väznica, ktorú postavil salvádorský prezident Nayib Bukele, ktorý viedol kontroverzný boj proti gangom vo svojej krajine.



"Tieto väznice umožnia rozdelenie, riadnu izoláciu ľudí," povedal v rozhlasovom rozhovore 36-ročný Noboa, ktorý nastúpil do funkcie vlani v novembri.



Dve nové väznice sa začnú stavať 11. januára v amazonskej provincii Pastaza a v provincii Santa Elena nachádzajúcej sa na pobreží Tichého oceánu.



Noboa uviedol, že tieto miesta boli vybrané preto, lebo sa nachádzajú ďaleko od najnásilnejších častí krajiny, ako je napríklad prístavné mesto Guayaquil, kde násilie drogových gangov viedlo k brutálnym masakrom vo väzniciach.



Prezident dodal, že jeho plánom je oddeliť najnebezpečnejších väzňov v snahe zastaviť vojny gangov za mrežami, ktoré od roku 2021 viedli k približne 460 úmrtiam. Noboa v stredu predstavil návrh referenda o prísnejších opatreniach proti organizovanému zločinu, pripomína AFP.



Ekvádor, ktorý bol dlho pokojným útočiskom medzi najväčšími vývozcami kokaínu - Kolumbiou a Peru -, zaznamenal v uplynulých rokoch prudký nárast násilia, keďže znepriatelené gangy napojené na mexické a kolumbijské kartely bojujú o vplyv.



Počet vrážd sa od roku 2018 do roku 2022 zvýšil štvornásobne, pričom vlaňajšok bol so 7500 vraždami v krajine s približne 18 miliónmi obyvateľov zatiaľ najnásilnejší.



Bukele, ktorý sa bude tento rok uchádzať o opätovné zvolenie, vybudoval v Salvádore megaväznicu, v ktorej je umiestnených viac ako 12.000 podozrivých alebo odsúdených členov gangov.



Jeho vláda často zverejňuje zábery väzňov natlačených vo väznici a v súvislosti so zaobchádzaním s väzňami čelí kritike zo strany ľudskoprávnych skupín.



Podľa údajov z roku 2022 má Ekvádor vyše 30.000 väzňov. Noboa uviedol, že na zníženie ich počtu plánuje deportovať približne 1500 cudzincov - najmä z Kolumbie, Peru a Venezuely.