Ekvádor predĺžil denné výpadky elektriny až na 14 hodín

Quito 25. októbra (TASR) - Ekvádor oznámil predĺženie denných výpadkov elektrickej energie v dôsledku veľkého sucha, ktoré zasiahlo krajinu a pre ktoré klesá hladina vody v kľúčových elektrárňach produkujúcich vyše 70 percent elektrickej energie v krajine. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry AP.



Ministerka energetiky Inés Manzanová vo štvrtok neskoro večer vyhlásila, že úrady nariadili prerušenie dodávok elektrickej energie v krajine, a to na osem až 14 hodín denne pre zhoršujúce sa sucho. Nové opatrenia prichádzajú iba niekoľko dní po tom, čo prezident Daniel Noboa oznámil postupné zníženie výpadkov elektrickej energie v krajine so 17 miliónmi obyvateľov.



"Uvedomujeme si, aké obety sa prinášajú v súvislosti s touto vážnou krízou v oblasti elektrickej energie," povedala ministerka vo videu zverejnenom na platforme X.



Ekvádor zaviedol už od polovice septembra v niektorých mestách systém prídelu elektriny, no súčasné oznámené výpadky sú doposiaľ najextrémnejšie, pripomína AP.



Sucho postihujúce niekoľko krajín Južnej Ameriky súvisí s prírodným javom El Niňo.