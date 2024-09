Ekvádor prerušil dodávky elektriny v polovici svojich provincií

Quito 22. septembra (TASR) - Ekvádorská vláda oznámila, že v nedeľu na deväť hodín prerušila dodávky elektrickej energie v 12 z 24 provincií tohto andského štátu a v 19 oblastiach vyhlásila červený stupeň pohotovosti v dôsledku sucha, ktoré znížilo hladinu vody vo vodných elektrárňach. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



Výpadok elektriny v provinciách bude trvať od 08.00 h do 17.00 h miestneho času. Ide o doplnenie plánov vlády oznámených v utorok na osemhodinové nočné výpadky elektrického prúdu v celej krajine od pondelka do štvrtka.



Ekvádor sužuje najhoršie sucho v krajine za uplynulých 61 rokov a energetická kríza, ktorú podľa vlády zhoršuje nedostatočná údržba existujúcich priehrad a zmluvy na zabezpečenie výroby novej energie.



Ekvádorské úrady uviedli, že dôvodom mimoriadneho pozastavenia dodávky elektriny na nedeľu je "ochrana vodných zdrojov". Toto opatrenie bolo prijaté po zasadnutí výboru pre núdzové operácie v sobotu večer.



"V 19 provinciách máme nedostatok vody, požiare a problémy s potravinovou bezpečnosťou," povedala v sobotu novinárom v meste Cuenca ministerka životného prostredia Inés Manzanová. "Príslušné subjekty musia akceptovať a dodržiavať uznesenie o vyhlásení červeného stupňa pohotovosti," dodala.



Po tom, ako vláda v utorok oznámila plánované prerušenie dodávok elektrickej energie, armáda vstúpila do vodnej elektrárne Mazár s výkonom približne 170 megawattov, ktorá je pre svoju veľkú akumulačnú kapacitu považovaná za kľúčovú, aby podporila jej prevádzku a chránila ju.