Pri nepokojoch v ekvádorskej väznici El Inca prišlo o život deväť ľudí

Quito 19. novembra (TASR) - Najmenej deväť ľudí prišlo o život počas najnovšej vlny nepokojov, ktoré v piatok vypukli medzi väzňami vo väznici El Inca severne od hlavného mesta Ekvádora Quito. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Správa prišla len niekoľko hodín po tom, čo ekvádorská vláda oznámila, že dvoch väzňov, ktorých podozrieva zo zosnovania predchádzajúcich väzenských nepokojov, presúva do väzenia s maximálnym stupňom stráženia.



"Povedali sme im, že naša ruka sa nezachveje," uviedol v piatok na Twitteri prezident Guillermo Lasso v súvislosti s presunom a varoval, "že rovnaký osud postihne tých, ktorí pokračujú v pokusoch o narúšanie kľudu Ekvádorčanov." V ďalších tweetoch prezident zverejnil fotografie väzňov so zviazanými rukami a ďalších, ležiacich tvárou nadol na väzenských dvoroch a chodbách.



Začiatkom mesiaca Lassova vláda premiestnila približne 2400 väzňov, čo vyvolalo vzburu členov gangu, ktorí začali strieľať a odpaľovať bomby v autách na čerpacích a policajných staniciach.



Násilnosťami zmietaný Ekvádor zažil od februára 2021 už osem väzenských masakrov, pri ktorých zahynulo približne 400 väzňov. Posledná gangom vedená vzbura sa odohrala 8. októbra vo väznici v Quite a zomrelo pri nej päť väzňov.



Väzenský systém v juhoamerickom Ekvádore je navrhnutý pre zhruba 30.000 ľudí, v uplynulom mesiaci však v 53 štátnych väzniciach zadržiavali asi 35.000 väzňov.