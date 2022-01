Ekvádor rozšíril ochranu morského života pri súostroví Galapágy

Puerto Ayora 15. januára (TASR) - Ekvádor v piatok vytvoril severne od svojich Galapágskych ostrovov novú rozsiahlu morskú rezerváciu, čím vznikol tichomorský koridor až do kostarického národného parku Kokosový ostrov. Cieľom tohto kroku je ochrana druhov sťahovavej fauny, ako sú žraloky.



Ekvádorský prezident Guillermo Lasso na palube výskumného plavidla z Galapágskeho národného parku, kotviaceho v zálive mesta Puerto Ayora na galapágskom ostrove Santa Cruz, podpísal dekrét o vytvorení novej rezervácie s názvom Hermandad (Bratstvo), informovala v sobotu tlačová agentúra AFP.



Nová rezervácia je včlenená do 138.000 kilometrov štvorcových ochranného pásma, ktoré existuje od marca 1998. Znamená to, že dané súostrovie, ktoré inšpirovalo anglického prírodovedca Charlesa Darwina, sa teraz rozšírilo na impozantných 198.000 kilometrov štvorcových chránenej morskej oblasti.



Morská rezervácia Galapágy, v ktorej platí zákaz priemyselného rybolovu, je druhou najväčšou na svete. Žije v nej viac než 2900 morských druhov. Neskôr sa k nej majú pripojiť aj chránené oblasti v susednej Kolumbii a Paname, čím sa vytvorí medzinárodná morská biosférická rezervácia.



Lasso avizoval rozšírenie morskej rezervácie Galapágy, ktorá má jedinečnú flóru a faunu, ako aj krehké ekosystémy, minulý rok v novembri na klimatickom samite OSN v škótskom Glasgowe.