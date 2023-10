Ekvádor si uprostred eskalujúcej drogovej vojny volí nového prezidenta

Quito 15. októbra (TASR) - Ekvádorčania si začali v nedeľu voliť nového prezidenta na pozadí drogovej vojny a množstva politických vrážd. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Finalisti druhého kola volieb - 45-ročná právnička Luisa Gonzálezová a 35-ročný dedič banánového impéria Daniel Noboa - viedli kampaň v nepriestrelných vestách, keďže túto kedysi pokojnú juhoamerickú krajinu zachvátila "atmosféra strachu".



Obaja prisľúbili, že sa budú prednostne zaoberať riešením problému stupňujúceho sa násilia.



Volebné miestnosti sa otvorili o 07.00 h (14.00 h SELČ) a predsedníčka Národnej volebnej komisie Diana Atamaintová vyhlásila, že druhé kolo volieb oficiálne prebieha. "Je to česť a privilégium," povedala pre miestne médiá.



Podľa nedávnych prieskumov verejnej mienky sú hlavnými problémami Ekvádorčanov kriminalita a násilie v krajine, kde sa počet vrážd za štyri roky do roku 2022 zvýšil štvornásobne.



Na zaistenie bezpečnosti hlasovania bolo nasadených približne 54.000 policajtov.



V tejto juhoamerickej krajine, ktorá je dlhodobo útočiskom medzi hlavnými vývozcami kokaínu Kolumbiou a Peru, v uplynulých rokoch prepuklo násilie, keďže nepriateľské gangy napojené na mexické a kolumbijské kartely bojujú o kontrolu.



Od februára 2021 bolo v dôsledku bojov vo väzeniach zmasakrovaných najmenej 460 väzňov. Krviprelievanie sa prenieslo aj do ulíc, kde gangy vešali bezhlavé mŕtvoly.



Podľa Ekvádorského centra pre monitorovanie organizovaného zločinu bolo tento rok zavraždených približne 3600 Ekvádorčanov vrátane takmer desiatky politikov.



V auguste si násilie vyžiadalo životy novinára a prezidentského kandidáta Fernanda Villavicencia, ktorý bol po predvolebnom prejave skosený paľbou zo samopalu. V prieskumoch verejnej mienky sa umiestňoval na druhom mieste.



Po Villavicenciovej vražde bol vyhlásený výnimočný stav a Noboa aj Gonzálezová viedli kampaň s prísnymi bezpečnostnými opatreniami. Reportéri, ktorí ich sledovali, si tiež museli obliecť ochranné vesty a prilby a cestovať v obrnených vozidlách. Mnohí z nich dostali vyhrážky smrťou. Sedem podozrivých z atentátu na Villavicencia bolo zabitých vo väzení.