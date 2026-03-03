< sekcia Zahraničie
Ekvádor spustí spoločné operácie s USA proti obchodovaniu s drogami
Autor TASR
Quito 3. marca (TASR) - Ekvádorský prezident Daniel Noboa v pondelok oznámil spustenie spoločných operácií s regionálnymi spojencami vrátane Spojených štátov zamerané na boj proti obchodovaniu s drogami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Noboa na sociálnej sieti X oznámil, že USA patria k regionálnym spojencom, ktorí sa zúčastnia na novej fáze ekvádorského boja proti drogovým kartelom. Podľa agentúry AFP využívajú ekvádorské prístavy na pašovanie drog do zahraničia.
„Začíname novú fázu boja proti narkoterorizmu a nelegálnej ťažbe. V marci budeme realizovať spoločné operácie s našimi spojencami v regióne vrátane Spojených štátov. Bezpečnosť Ekvádorčanov je našou prioritou a budeme bojovať za mier v každom kúte krajiny,“ napísal Noboa.
Približne 70 percent drog vyprodukovaných v Kolumbii a Peru sa do sveta dostáva cez ekvádorské prístavy. Kedysi jednu z najbezpečnejších krajín Latinskej Ameriky premenil obchod s drogami v priebehu niekoľkých rokov na jednu z najnebezpečnejších.
