Ekvádor spustí spoločné operácie s USA proti obchodovaniu s drogami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Približne 70 percent drog vyprodukovaných v Kolumbii a Peru sa do sveta dostáva cez ekvádorské prístavy.

Autor TASR
Quito 3. marca (TASR) - Ekvádorský prezident Daniel Noboa v pondelok oznámil spustenie spoločných operácií s regionálnymi spojencami vrátane Spojených štátov zamerané na boj proti obchodovaniu s drogami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Noboa na sociálnej sieti X oznámil, že USA patria k regionálnym spojencom, ktorí sa zúčastnia na novej fáze ekvádorského boja proti drogovým kartelom. Podľa agentúry AFP využívajú ekvádorské prístavy na pašovanie drog do zahraničia.

„Začíname novú fázu boja proti narkoterorizmu a nelegálnej ťažbe. V marci budeme realizovať spoločné operácie s našimi spojencami v regióne vrátane Spojených štátov. Bezpečnosť Ekvádorčanov je našou prioritou a budeme bojovať za mier v každom kúte krajiny,“ napísal Noboa.

Približne 70 percent drog vyprodukovaných v Kolumbii a Peru sa do sveta dostáva cez ekvádorské prístavy. Kedysi jednu z najbezpečnejších krajín Latinskej Ameriky premenil obchod s drogami v priebehu niekoľkých rokov na jednu z najnebezpečnejších.
