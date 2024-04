Starostu v Ekvádore zastrelili pár dní pred referendom proti zločinu

Quito 18. apríla (TASR) - Starostu malého banského mesta v Ekvádore v stredu zastrelili len niekoľko dní pred celoštátnym referendom o sprísnení opatrení proti zločinu. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Josého Sáncheza, starostu mesta Camilo Ponce Enriquez v juhoekvádorskej provincii Azuay, "zastrelili", napísal úrad starostu na svojej stránke na Facebooku.



Sánchez (52) v noci cvičil v sprievode svojich ochrankárov, keď strelci spustili paľbu. Uviedla to polícia v príspevku na sociálnej sieti X, predtým Twitter.



Je to už štvrtý ekvádorský starosta, ktorého tento rok zavraždili, a druhý za necelý mesiac. V marci našli zastreleného starostu pobrežného mesta San Vicente, spolu s riaditeľom pre komunikáciu mestského úradu Jairom Loorom.



Ekvádorčania budú v nedeľu v referende hlasovať o prísnejších opatreniach proti organizovanému zločinu v krajine postihnutej krvavými vojnami gangov.



Ministerstvo vnútra zo solidarity s rodinou zavraždeného starostu a s priateľmi napísalo: "Táto tragická udalosť posilňuje naše neúnavné odhodlanie bojovať proti vážnym trestným činom."



Ekvádor bola kedysi pokojná krajina medzi hlavnými producentmi kokaínu. Krízu a rapídny vzostup kriminality vyvolali medzinárodné kartely, ktoré sem rozšírili svoju pôsobnosť a začali využívať ekvádorské prístavy na dopravu drog do Spojených štátov a Európy.



Obeťami organizovaného zločinu spájaného s mexickými a kolumbijskými kartelmi sa stali aj prokurátori, novinári a polícia. Prezident Daniel Noboa v januári vyhlásil, že Ekvádor je "v stave vnútorného ozbrojeného konfliktu" proti približne 20 zločineckým gangom.



Opatrenie urobil po prudkej vlne násilia vyvolanej útekom hlavného drogového bossa z väzenia.



Noboa zaviedol výnimočný stav a pomocou armády znovu ovládol väznice, ktoré sa predtým stali riadiacim centrom - a bojiskom - gangov napojených na mexické a kolumbijské drogové kartely.