Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Ekvádor stiahol veľvyslanca v Kolumbii, reaguje na výroky prezidenta

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Quito/Bogota 8. apríla (TASR) - Ekvádorská ministerka zahraničných vecí Gabriela Sommerfeldová v stredu povolala späť do vlasti na konzultácie veľvyslanca v kolumbijskej Bogote. Urobila tak v reakcii na výroky prezidenta Kolumbie Gustava Petra, ktorými podľa nej zasahoval do vnútorných záležitostí Ekvádora. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Petro v pondelok na sociálnej sieti napísal, že bývalý viceprezident Ekvádora Jorge Glas, ktorý si odpykáva trest za korupciu, je väznený z politických dôvodov. Ekvádorského prezidenta Daniela Nobou vyzval, aby ho prepustil alebo vydal do Kolumbie, keďže má dvojité občianstvo.

Vo väzení je skorumpovaný funkcionár, ktorý sa musí zodpovedať Ekvádoru,“ uviedol Noboa v reakcii a Petrovu výzvu označil za útok na ekvádorskú suverenitu.

Glas bol viceprezidentom počas funkčného obdobia prezidenta Rafaela Correa v rokoch 2013 až 2017. Odsúdili ho za prijímanie úplatkov v súvislosti s financovaním volebných kampaní v rokoch 2012 a 2016 a za zneužitie verejných prostriedkov po zemetrasení, ktoré krajinu postihlo v roku 2016.

Prijímame opatrenia, aby sme vyjadrili a opätovne deklarovali dôrazný protest Ekvádoru voči Kolumbii v súvislosti s vyjadreniami prezidenta Petra a zasahovaním do rozhodnutí prijatých rôznymi zložkami ekvádorského štátu,“ uviedla Sommerfeldová v rozhovore pre miestne rádio.

Reuters pripomína, že pravicovo orientovaný Noboa sa v uplynulých mesiacoch dostal do viacerých sporov s ľavicovým prezidentom Kolumbie. Nezhody v otázkach ochrany hraníc a v boji proti drogám vyvolali obchodný spor, v dôsledku ktorého obe vlády zaviedli clá na dovoz tovaru zo susednej krajiny.
