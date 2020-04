Bývalý ekvádorský prezident má ísť za mreže kvôli korupcii

Quito 7. apríla (TASR) - Súd v Ekvádore v utorok uznal bývalého prezidenta Rafaela Correu za vinného z trestného činu korupcie a odsúdil ho na osemročný trest odňatia slobody. Informovala o tom agentúra AP.



Sudca konštatoval, že prokuratúra úspešne potvrdila existenciu "korupčnej štruktúry", ktorú viedol Correa a ďalších 19 vysoko postavených politikov a vedúcich predstaviteľov spoločností, ktorí sú obvinení z účasti na úplatkárstve.



Rozhodnutie súdu môže podľa AP ukončiť akékoľvek úsilie 57-ročného Correu o návrat do politiky. Rozsudok mu totiž na obdobie 25 rokov zakazuje uchádzať sa o politickú funkciu.



Correa akékoľvek obvinenia odmieta a označil ich za politický hon na čarodejnice.



"Na medzinárodnej úrovni určite vyhráme," napísal na Twitteri a dodal, že "toto celé je ohavnosť".



Bývalý prezident žije spolu so svojou manželkou od roku 2017 v Belgicku. Ekvádorské úrady už žiadali jeho zatknutie a vydanie, no belgické úrady mu povolili zostať.



Prezident sa podľa prokuratúry podieľal na korupčnej schéme, v rámci ktorej zahraničné a miestne firmy vyplácali finančnú hotovosť jeho ľavicovej Aliancii PAIS výmenou za výmenou za lukratívne verejné objednávky. Dialo sa tak údajne v rokoch 2012 - 2016, keď Correa zastával prezidentský úrad. Vo funkcii bol celkovom od januára 2007 do mája 2017.



Bývalý viceprezident Jorge Glas bol odsúdený v osobitnom korupčnom procese a ďalších 16 osôb bolo takisto uznaných za vinných z úplatkárstva a odsúdených na osem rokov odňatia slobody. Ďalším dvom súd výmenou za ich spoluprácu udelil miernejšie tresty,.