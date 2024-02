Ekvádor ustúpil od plánu odovzdať USA zbrane pre Ukrajinu

Quito 20. februára (TASR) - Ekvádor ustúpil od svojho plánu odovzdať Ukrajine cez Spojené štáty zbrane sovietskej výroby. Vyplýva to z vyjadrenia ekvádorskej ministerky zahraničných vecí Gabriely Sommerfeldovej. Pôvodný plán vyvolal roztržku medzi Quitom a Moskvou, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Ekvádorský prezident Daniel Noboa v januári oznámil, že Ekvádor súhlasil s výmenou svojho zastaraného vojenského vybavenia sovietskej výroby za nové americké zbrane v hodnote približne 200 miliónov dolárov.



Quito plánovalo odovzdať Washingtonu šesť vojenských vrtuľníkov, raketomety dlhého doletu a systémy protivzdušnej obrany. Toto vojenské vybavenie mali Spojené štáty následne poslať Ukrajine.



Najnovšie vyhlásenie ekvádorskej vlády však ukazuje, že krajina z plánu vycúvala. "Ekvádor nebude posielať vojenský materiál do krajiny, ktorá je zapojená do medzinárodného ozbrojeného konfliktu," povedala Sommerfeldová.



Moskva pôvodnú dohodu medzi USA a Ekvádorom kritizovala a reagovala na ňu zákazom dovozu banánov a kvetov od niektorých ekvádorských firiem s odvolaním na zistenie výskytu škodcov.



Ekvádor je najväčším svetovým vývozcom banánov a jedným z najväčších vývozcov kvetov, najmä ruží. Ekvádorská ministerka obchodu Sonsoles Garciová minulý týždeň informovala, že Rusko zrušilo embargo na dovoz banánov od piatich firiem.