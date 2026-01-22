< sekcia Zahraničie
Ekvádor uvalil na Kolumbiu clá pre slabú pomoc v boji proti drogám
Ekvádor v posledných rokoch stratil pozíciu jednej z najbezpečnejších krajín Južnej Ameriky a zmenil sa na významné centrum obchodovania s kokaínom.
Autor TASR
Quito 22. januára (TASR) - Ekvádorský prezident Daniel Noboa v stredu oznámil uvalenie 30-percentných dovozných ciel od 1. februára na tovar zo susednej Kolumbie. Krajinu obviňuje, že nepomáha v boji proti drogovým kartelom, informuje TASR na základe agentúry AFP.
„Vyvinuli sme ozajstné úsilie o spoluprácu s Kolumbiou, aj napriek obchodnému deficitu presahujúcemu jednu miliardu dolárov ročne,“ uviedol Noboa na platforme X.
Ekvádorská armáda podľa prezidenta „na hranici (s Kolumbiou) naďalej bojuje so zločineckými skupinami spojenými s obchodovaním s drogami bez akejkoľvek spolupráce“.
Clá zostanú v platnosti, „kým nedôjde k skutočnému záväzku spoločne bojovať proti obchodovaniu s drogami a nelegálnej ťažbe na hranici s rovnakou vážnosťou a odhodlaním, aké dnes preukazuje Ekvádor“.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro na tieto opatrenia bezprostredne nereagoval. Tamojší minister obrany Pedro Sánchez v príspevku na X trval na tom, že Bogota a Quito udržiavajú „úzku a historickú spoluprácu v boji proti obchodovaniu s drogami“.
Ekvádor v posledných rokoch stratil pozíciu jednej z najbezpečnejších krajín Južnej Ameriky a zmenil sa na významné centrum obchodovania s kokaínom. Bojuje tiež s gangami napojenými na mexické a kolumbijské kartely, vysvetľuje AFP.
Krajina zdieľa s Kolumbiou 600-kilometrovú hranicu, cez ktorú sa nelegálne pašujú rôzne tovary, vrátane drog.
Noboa podporoval myšlienku umožniť Spojeným štátom a iným zahraničným mocnostiam zriadiť vojenské základne v Ekvádore, ale tento návrh bol v novembrovom referende odmietnutý drvivou väčšinou. Washington napriek tomu oznámil dočasné vyslanie svojich leteckých síl s cieľom bojovať proti pašovaniu drog.
„Vyvinuli sme ozajstné úsilie o spoluprácu s Kolumbiou, aj napriek obchodnému deficitu presahujúcemu jednu miliardu dolárov ročne,“ uviedol Noboa na platforme X.
Ekvádorská armáda podľa prezidenta „na hranici (s Kolumbiou) naďalej bojuje so zločineckými skupinami spojenými s obchodovaním s drogami bez akejkoľvek spolupráce“.
Clá zostanú v platnosti, „kým nedôjde k skutočnému záväzku spoločne bojovať proti obchodovaniu s drogami a nelegálnej ťažbe na hranici s rovnakou vážnosťou a odhodlaním, aké dnes preukazuje Ekvádor“.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro na tieto opatrenia bezprostredne nereagoval. Tamojší minister obrany Pedro Sánchez v príspevku na X trval na tom, že Bogota a Quito udržiavajú „úzku a historickú spoluprácu v boji proti obchodovaniu s drogami“.
Ekvádor v posledných rokoch stratil pozíciu jednej z najbezpečnejších krajín Južnej Ameriky a zmenil sa na významné centrum obchodovania s kokaínom. Bojuje tiež s gangami napojenými na mexické a kolumbijské kartely, vysvetľuje AFP.
Krajina zdieľa s Kolumbiou 600-kilometrovú hranicu, cez ktorú sa nelegálne pašujú rôzne tovary, vrátane drog.
Noboa podporoval myšlienku umožniť Spojeným štátom a iným zahraničným mocnostiam zriadiť vojenské základne v Ekvádore, ale tento návrh bol v novembrovom referende odmietnutý drvivou väčšinou. Washington napriek tomu oznámil dočasné vyslanie svojich leteckých síl s cieľom bojovať proti pašovaniu drog.