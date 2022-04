V dodávke smerujúcej z Ekvádoru do Belgicka našli 2,5 tony kokaínu

Guayaquil 18. apríla (TASR) – Ekvádorská polícia zadržala takmer 2,5 tony kokaínu ukrytého v lodnom kontajneri, ktorý mal byť prepravený do Európy. Oznámilo to v nedeľu ekvádorské ministerstvo vnútra, informuje agentúra DPA.



Policajti našli 2458 kilogramov drogy v prístave Guayaquil na tichomorskom pobreží krajiny počas prehliadky kontajnera naloženého banánmi, určenými na vývoz do Belgicka. Pri zásahu zadržali jednu osobu.



Za hlavnú krajinu pôvodu kokaínu sa považuje Kolumbia, ktorá susedí s Ekvádorom, a to pred Peru a Bolíviou, kde sa tiež pestuje koka. Veľkú časť kokaínu pašujú drogové kartely z Južnej Ameriky do Spojených štátov a Európy.



V uplynulom roku došlo v ekvádorských väzniciach ku krvavým bitkám gangov súvisiacim s obchodovaním s drogami, ktoré sa odohrali najmä v Guayaquile, najdôležitejšom prístave krajiny, dodáva DPA.