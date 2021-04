V prezidentských voľbách zvíťazil konzervatívec Lasso

Quito 12. apríla (TASR) - Konzervatívny bankár Guillermo Lasso zvíťazil v prezidentských voľbách v Ekvádore. Po sčítaní takmer všetkých hlasov viedol v nedeľňajšom druhom kole so ziskom 52,52 percenta, oznámila v nedeľu miestneho času volebná komisia. Jeho ľavicový súper Andrés Arauz dostal 47,48 percenta hlasov, informovala agentúra DPA.



"Ďakujem Ekvádoru za podporu pri volebných urnách," napísal Lasso po uzavretí volebných miestností na sociálnej sieti. K víťazstvu mu už gratulovali kolumbijský prezident Iván Duque i uruguajský prezident Luis Lacalle Pou.



Lasso (65) sa o post hlavy štátu uchádzal už po tretí raz. "Roky som sníval o tom, že budem môcť slúžiť Ekvádorčanom, aby krajina napredovala a aby sme my všetci mohli viesť lepší život," vyhlásil podľa denníka El Universo pred stúpencami v ekonomickej metropole Guayaquil.



Arauz priznal porážku. "Bol to neúspech vo voľbách, nie však politická ani morálna porážka," povedal spojenec bývalého prezidenta Rafaela Correu pred svojimi priaznivcami. Avizoval, že volebnému protivníkovi zatelefonuje a zablahoželá, a Lassa súčasne vyzval na demokratickú diskusiu.



Obaja kandidáti stoja na opačných póloch politického spektra - kým Arauz sa hlási k "socializmu 21. storočia", Lasso presadzuje liberálnu ekonomickú politiku. Voličom sľuboval tvorbu pracovných miest a prilákanie zahraničných investorov. Je členom ultrakonzervatívneho združenia Opus Dei a vyslovuje sa dôrazne proti zväzkom osôb rovnakého pohlavia a interrupciám.



Juhoamerický Ekvádor sa v dôsledku poklesu cien ropy a pandémie koronavírusu nachádza v hlbokej hospodárskej kríze. Doterajší sociálnodemokratický prezident Lenín Moreno zaznamenal v poslednom čase výrazný pokles podpory a o funkciu sa znovu neuchádzal.