Ekvádor vydal do USA drogového bosa

Quito 21. júla (TASR) — Ekvádorská vláda v nedeľu vydala do Spojených štátov obchodníka s drogami Josého Adolfa Macíasa Villamara prezývaného Fito. Stalo sa tak mesiac po tom, čo ho zadržali po vlaňajšom úteku z väznice s maximálnym stupňom stráženia. Uviedla to ekvádorská väzenská správa (SNAI), informovala agentúra AFP.



Macías Villamar utiekol z väznice v Guayaquile začiatkom roka 2024 a bol znovu zadržaný 25. júna v prístavnom meste Manta. Americká prokuratúra ho v neprítomnosti obvinila v siedmich bodoch z obchodovania s drogami, sprisahania a trestných činov súvisiacich so strelnými zbraňami vrátane ich pašovania. V prípade uznania za vinného mu hrozí doživotný trest odňatia slobody.



Macías Villamar, bývalý taxikár, minulý týždeň na súde v Quite súhlasil so svojím vydaním do Spojených štátov. Je prvým Ekvádorčanom vydaným do zahraničia od minulého roka, keď občania v referende schválili návrhy prezidenta Daniela Nobou na posilnenie boja proti zločineckým skupinám.



Podľa americkej prokuratúry Villamarov gang Los Choneros spolupracuje s neslávne známym mexickým kartelom Sinaloa a kontroluje kľúčové pašerácke trasy medzi Južnou Amerikou a Spojenými štátmi.



Po úteku Macíasa Villamara z väzenia sa násilie páchané gangmi v Ekvádore vystupňovalo. V dôsledku toho prezident Daniel Noboa vyhlásil v celej krajine niekoľkomesačný výnimočný stav. Násilie však nepoľavilo: Ozbrojení a maskovaní muži vtrhli začiatkom januára počas živého vysielania do štúdia štátnej televíznej stanice TC v Guayaquile a na krátky čas zajali niekoľko novinárov a ďalších zamestnancov.



Podľa údajov vlády v súčasnosti cez ekvádorské prístavy prechádza viac ako 70 percent všetkého kokaínu na svete. Vlani zaistili v Ekvádore rekordných 294 ton drog, najmä kokaínu.