Ekvádor vyhlásil po úteku drogového bossa z väzenia výnimočný stav

Quito 9. januára (TASR) - Ekvádorský prezident Daniel Noboa vyhlásil v pondelok v krajine výnimočný stav zahŕňajúci aj nočný zákaz vychádzania. Stalo sa tak po tom, ako z tamojšej väznice s maximálnym stupňom stráženia ušiel narkobarón a jeden z najobávanejších gangstrov v krajine, José Adolfo Macías Villamar, pričom vo viacerých väzniciach následne vypukli nepokoje. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Noboa nariadil 60-dňové nasadenie armády do ulíc a väzníc v krajine, kde aktuálne prebieha pátranie po Villamarovi známejšom pod prezývkou Fito. Prezident zároveň vyhlásil aj nočný zákaz vychádzania platný v čase od 23.00 h do 5.00 h miestneho času.



Výnimočný stav podľa prezidenta poskytne príslušníkom ozbrojených síl "všetku politickú aj právnu podporu" potrebnú na boj proti "narkoteroristom". "Nebudeme vyjednávať s teroristami, no ani oddychovať, kým všetkým Ekvádorčanom nevrátime pokoj," dodal.



Polícia počas nedeľnej inšpekcie vo väznici v prístavnom meste Guayaquil zistila, že z tohto zariadenia ušiel vodca vplyvného gangu Los Choneros. Hovorca prezidenta informoval, že Fito podľa dostupných informácií z väznice zrejme ušiel len niekoľko hodín pred príchodom policajtov. Dodal, že Ekvádor robí všetko pre to, aby tohto nebezpečného zločinca dolapil.



Ekvádorská prokuratúra medzičasom informovala, že v prípade začala vyšetrovanie, pričom vzniesla obvinenia voči dvom väzenským zriadencom, ktorí sa "údajne podieľali na úteku" Fita.



Gangster si odpykával 34-ročný trest za organizovaný zločin, obchodovanie s drogami a vraždy. Za mrežami bol od roku 2011. Toto je jeho druhý útek od roku 2013, keď sa mu to podarilo prvýkrát, no po troch mesiacoch ho dolapili.



Ekvádor zažíva v ostatných rokoch prudký nárast násilia. Znepriatelené gangy napojené na mexické a kolumbijské kartely tam bojujú o kontrolu nad trhom s narkotikami. Ich súperenie sa väčšinou odohráva vo väzniciach, kde majú zločineckí vodcovia ako Fito obrovský vplyv. Násilie poznačilo aj vlaňajšie voľby, v ktorých bol po zhromaždení pred prvým kolom zastrelený populárny prezidentský kandidát Fernando Villavicencio.



Samotného Fita po atentáte previezli do väznice s najvyšším stupňom stráženia. Villavicencio totiž len týždeň pred svojou smrťou povedal, že sa mu tento drogový boss vyhrážal zabitím.