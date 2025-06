Ekvádor zadržal najhľadanejšieho drogového bossa Fita

Quito 26. júna (TASR) - Ekvádorský prezident Daniel Noboa v stredu oznámil, že štátnym orgánom sa podarilo znovu zadržať najhľadanejšieho utečenca v krajine, vodcu gangu „Los Choneros“ Fita. Stalo sa tak po viac ako roku od jeho úteku z väzenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



„Urobili sme všetko preto, aby sme mohli Fita vydať do USA, teraz čakáme na ich odpoveď,“ napísal Noboa na platformu X.



José Adolfo Macías Villamar, alias „Fito“, viedol v Ekvádore gang „Los Choneros“. V New Yorku bol obvinený zo sprisahania, medzinárodného obchodovania s kokaínom a pašovania zbraní. Úrady ho zadržali v jeho rodnom meste Manta, uviedli ekvádorskí predstavitelia.



Na gangstra bol vydaný zatykač Interpolu po jeho záhadnom úteku z tamojšej väznice, kde si začiatkom roka 2024 odpykával 34-ročný trest za obchodovanie s drogami. Ekvádorské orgány zatiaľ nevysvetlili, ako sa mu podarilo utiecť. O jeho úteku sa dozvedeli až vtedy, keď ho vojenský kontingent prišiel previezť do inej väznice s maximálnym stupňom stráženia, no nenašli ho v cele.



Útek Fita v januári 2024 vyvolal v Ekvádore vlnu násilností, ktoré trvali niekoľko dní a vyžiadali si približne 20 obetí.



V čase úteku sa objavili podozrenia, že narkobarón bol zapletený aj do objednávky vraždy prezidentského kandidáta Fernanda Villavicencia, ktorý bol zastrelený v Quite v auguste 2023.



V tom istom roku, keď bol za mrežami, zverejnil Fito video adresované „ekvádorskému ľudu“, pričom ho obklopovali ozbrojení muži. Vo väzení tiež organizoval večierky, na ktorých mal prístup ku všetkému, od alkoholu až po kohúty na kohútie zápasy.



Americkí prokurátori tvrdia, že jeho gang spolupracoval s mexickým kartelom Sinaloa na kontrole kľúčových trás obchodovania s drogami medzi Južnou Amerikou a Spojenými štátmi. Podľa obvinenia gang Los Choneros zamestnával ľudí, ktorí nakupovali zbrane, ich súčiastky a muníciu v USA, ktoré následne pašovali do Ekvádoru.



Ekvádorská vláda ponúkla odmenu 1 milión dolárov za informácie vedúce k jeho dolapeniu. V prípade usvedčenia hrozí Fitovi doživotie.



Oznámenie o jeho zadržaní prišlo v stredu, v tom istom týždni, keď sa potvrdilo, že Federico Gómez, prezývaný „Fede“, vodca iného gangu "Las Águilas", utiekol z ekvádorskej väznice.