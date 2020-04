Ekvádorčanku s COVID-19 omylom vyhlásili za mŕtvu

Quito 26. apríla (TASR) - Lekári v ekvádorskej nemocnici zažili značné prekvapenie, keď odrazu "ožila" žena, ktorú predtým vyhlásili za mŕtvu v dôsledku ochorenia COVID-19. Veľkú radosť mali aj príbuzní, ktorí si ju pri identifikácii pomýlili s telom niekoho iného a to dali medzičasom spopolniť, uviedla v sobotu agentúra AFP.



Sedemdesiatštyriročnú Albu Maruriovú hospitalizovali s horúčkou a dýchacími problémami v marci v meste Guayaquil, jednom z najväčších ohnísk nákazy v krajine.



Tri týždne neskôr stratila vedomie a 27. marca ju vyhlásili za mŕtvu.



O týždeň neskôr požiadali pozostalých o identifikáciu tela v nemocničnej márnici, avšak tí si z obavy pred nákazou zachovali značný odstup. Telo bolo uložené na boku a videli mu len chrbát, nie tvár.



Maruriovej neter, Jaime Morlaová, nadobudla presvedčenie, že šlo o jej tetu. "Bála som sa jej pozrieť na tvár. Bola som od nej meter a pol. Mala rovnaké vlasy a typ pokožky. Ešte mala aj rovnaké zranenie ako nedávno utrpela teta," povedala Morlaová. Po tom, čo "identifikovala" svoju tetu, telo odviezli do pohrebného ústavu a spopolnili.



Maruriová sa prebrala vo štvrtok v nemocnici a vysvetlila lekárom kto je. Následne ich požiadala, aby zatelefonovali jej sestre.



"Lekári šli domov k mojej tete, aby si to overili a informovali rodinu, že prišlo k omylu," vyhlásil synovec Juan Carlos. "Naši do dnešného dňa netušia koho popol majú doma."



Úrady zaznamenali v meste Guayaquil viac než 22.000 prípadov nového koronavírusu a 576 úmrtí s ním súviacích. Ekvádor je po Brazílii druhou najviac vírusom postihnutou krajinou v Južnej Amerike.