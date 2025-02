Ekvádorčania rozhodnú o novom prezidentovi 13. apríla

Quito 10. februára (TASR) — O novom prezidentovi Ekvádora sa rozhodne až v druhom kole volieb, ktoré sa uskutoční 13. apríla. Postúpili doň dvaja najúspešnejší kandidáti z nedeľňajšieho prvého kola – úradujúca konzervatívna hlava štátu Daniel Noboa a ľavicová právnička Luisa Gonzálezová. Informovala o tom agentúra AP.



Druhé kolo sa musí konať po tom, ako sa nikomu zo 16 kandidátov nepodarilo získať nadpolovičnú väčšinu hlasov, respektíve nezískal viac ako 40 percent hlasov a pred druhým v poradí nemal náskok aspoň desať percent hlasov.



Z údajov zverejnených ekvádorskou Národnou volebnou radou (CNE) po zrátaní 80 percent odovzdaných hlasov vyplýva, že Noboa získal 44,4 percenta hlasov, Gonzálezová 44,2 percenta. Ďalší kandidáti skončili ďaleko za nimi.



Na voľbách sa mohlo zúčastniť 13,7 milióna občanov vo veku od 18 do 65 rokov.



Vo veku 37 rokov je Noboa, syn bohatého podnikateľa s banánmi, jedným z najmladších prezidentov na svete. Hlavou štátu sa stal v októbri 2023, keď v predčasných voľbách tesne zvíťazil takisto nad Gonzálezovou.



Tieto voľby sa konali po tom, čo vtedajší prezident Guillermo Lasso už po dvoch rokoch v úrade rozpustil parlament. Počas Noboovho krátkeho funkčného obdobia krajina zaznamenala výrazný nárast násilia, ktorý súvisí s pašovaním kokaínu zo susednej Kolumbie a Peru do Európy, Austrálie a USA.



Noboa na to reagoval vyhlásením výnimočného stavu a do boja proti drogovým kartelom nasadil vojakov. Jeho odporcovia ho okrem iného obvinili z vedomého akceptovania porušovania ľudských práv.



Gonzálezovú podporuje exilový, no stále vplyvný ľavicový bývalý prezident Rafael Correa. Priaznivcov má predovšetkým v chudobnejších vrstvách spoločnosti a vo svojom rodnom regióne.