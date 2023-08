Ekvádorčania si volia prezidenta aj parlament; kampaň poznačila vražda

Quito 20. augusta (TASR) - Ekvádorčania si v nedeľu volia nového prezidenta. Rozhodujú aj o zložení parlamentu. Predčasné prezidentské a parlamentné voľby sa konajú len vyše týždeň po tom, ako bol zavraždený jeden z prezidentských kandidátov a bojovník proti korupcii Fernando Villavicencio. Táto skutočnosť upriamila pozornosť na vysokú mieru násilia, aká panuje v tejto latinskoamerickej krajine, píše TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



O post prezidenta, ktorý je v krajine najvyššou štátnou funkciou, sa uchádza osem kandidátov. Počas kampane, ktorú viedli v nepriestrelných vestách, sľubovali najmä potlačenie organizovaného zločinu. V posledných rokoch totiž do Ekvádoru prenikli zahraničné drogové mafie, ktoré sa snažia z jeho pobrežia vyvážať kokaín, čo vyvolalo vojnu medzi miestnymi gangmi. Počet vrážd spáchaných v Ekvádore sa zároveň vyšplhal nad úroveň Mexika či Kolumbie.



Za favoritku je vo voľbách považovaná Luisa Gonzálezová z politického tábora bývalého prezidenta Rafaela Correu, za ňou nasleduje domorodý kandidát a environmentálny aktivista Yaku Pérez. Tretím najpopulárnejších je podľa prieskumov bývalý viceprezident nemeckého pôvodu Otto Sonnenholzner.



Hlasovať je oprávnených približne 13 miliónov Ekvádorčanov, približuje DPA. Okrem prezidenta si v nedeľu zvolia aj 137 členov tamojšieho jednokomorového parlamentu. Zároveň hlasujú aj v dvoch referendách, ktoré majú rozhodnúť o tom, či sa má pokračovať s ťažbou ropy v amazonskom Národnom parku Yasuní a či treba zakázať ťažbu v pralese Chocó Andino.



Ak nijaký z prezidentských kandidátov nezíska absolútnu väčšinu, či aspoň 40 percent hlasov spolu s desaťpercentným náskokom pred druhým v poradí, uskutoční sa 15. októbra druhé kolo volieb. Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky je pravdepodobné, že sa bude konať aj druhé kolo.



Volebné miestnosti sa otvorili o 07.00 h miestneho času (14.00 h SELČ) a zatvoria sa o 17.00 h (00.00 h SELČ). Na bezpečnosť hlasovania dohliadajú v celej krajine aj vojaci. Predbežné výsledky sa očakávajú ešte v priebehu tamojšieho večera, zatiaľ čo konečné by mali byť známe do desať dní.



Fernanda Villavicencia zastrelili 9. augusta v hlavnom meste Quito, a to po stretnutí s voličmi. Villavicencio sľuboval, že v prípade svojho zvolenia potlačí v krajine korupciu a násilie. Po atentáte si jeho strana Construye (MC25) vybrala za prezidentského kandidáta novinára Christiana Zuritu. Ten bol Villavicenciovým priateľom, pričom obaja spoločne bojovali proti korupcii, a to najmä počas vlády ekvádorského exprezidenta Correu v rokoch 2007 – 2017.



Predčasné voľby v Ekvádore vyvolal nezvyčajný krok konzervatívneho prezidenta Guillerma Lassa, ktorý sa ako prvý ekvádorský líder odvolal na ústavné opatrenie "muerte cruzada", ktoré mu umožnilo rozpustiť zákonodarný zbor a ukončiť svoje funkčné obdobie. Lasso čelil procesu impeachmentu, ktorý on sám označoval za politicky motivovaný.