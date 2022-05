Vzburu v ekvádorskej väznici neprežilo 40 ľudí, utieklo cez 100 väzňov

Santo Domingo 10. mája (TASR) - Najmenej 43 väzňov zomrelo v pondelok pri najnovšej brutálnej väzenskej vzbure v Ekvádore, oznámil tamojší generálny prokurátor. Počas nepokojov sa navyše z väzenia podarilo ujsť viac ako 100 väzňom. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Úrady uviedli, že vo vnútri väznice Bellavista v meste Santo Domingo de los Colorados, ktoré sa nachádza v strednej časti Ekvádoru približne 80 kilometrov od metropoly Quito, vypukli boje medzi konkurenčnými gangmi Los Lobos a R7.



"Zatiaľ je mŕtvych 43 väzňov," uviedla generálna prokuratúra na Twitteri a dodala, že situácia sa stále "odvíja".



Počas nepokojov sa tiež pokúsili o útek z nápravnovýchovného zariadenia celé desiatky väzňov. Šéf tamojšej polície Fausto Salinas pre novinárov uviedol, že nezvestných je 108 väzňov, pričom ďalších 112 ľudí, ktorí z väzenia ušli, sa podarilo znovu zadržať.



Väzenská správa v juhoamerickej krajine SNAI oznámila, že aktivovala "bezpečnostné postupy" na zvládnutie "výtržností a na nastolenie pokoja".



Minister vnútra Patricio Carrillo najprv novinárom povedal, že zabití boli dvaja väzni, potom tento údaj zvýšil na tlačovej konferencii na 41. Generálna prokuratúra následne tvítovala najnovší počet obetí. Carrillo tiež pôvodne tvrdil, že situácia vo väznici je pod kontrolou a že sa podarilo zadržať všetkých väzňov, ktorí utiekli, píše AFP.



Väzňov s poraneniami tváre odviezlo nákladné vozidlo a sanitka do zdravotníckeho zariadenia, pričom členovia rodín väzňov sa zhromaždili pri väznici a žiadali informácie, uviedli novinári agentúry AFP.



Úrady oznámili, že podniknú pátranie po zbraniach a prevezú vodcov gangov do inej väznice.



Pred touto vzburou bolo od februára 2021 pri piatich väzenských nepokojoch v Ekvádore zabitých okolo 350 väzňov.



Ekvádorský prezident Guillermo Lasso vyhlásil, že problém vo vnútri väzníc len odzrkadľuje situáciu vonku, kde sa drogové gangy snažia ovládnuť pašerácke trasy.



Táto rivalita niekedy "exploduje" a vyústi do násilia - niektorí väzni boli zabití mačetami a dokonca prišli o hlavu.



Ekvádor zažíva aj nárast pouličného zločinu a pašovania drog, čo sa vláda snaží vyriešiť vyhlásením výnimočného stavu v troch najviac zasiahnutých provinciách: Guayas, Manabi a Esmeraldas.



Krajina zadržala v roku 2021 rekordných 210 ton drog a tento rok sa jej podarilo už zhabať ďalších 82 ton.