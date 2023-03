Ekvádorská exministerka, odsúdená za korupciu, utiekla do Venezuely

Quito 15. marca (TASR) - Bývalá ekvádorská ministerka María de los Angeles Duarteová, odsúdená vo svojej vlasti za korupciu, utiekla po viac ako dvoch rokoch strávených na argentínskom veľvyslanectve v Quite do Venezuely, uviedlo v utorok argentínske ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Duarteová, ktorá bola ministerkou vo vláde bývalého prezidenta Rafaela Correu, bola odsúdená na osem rokov odňatia slobody za podplácanie, ale od augusta 2020 žila na argentínskom veľvyslanectve v ekvádorskom hlavnom meste.



Hoci jej Argentína ponúkla azyl, Ekvádor odmietol umožniť Duarteovej voľný odchod z krajiny.



Duarteová "bola v utorok od 11.00 h prítomná na argentínskom veľvyslanectve v Caracase", uviedlo argentínske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení - avšak bez uvedenia podrobností o tom, ako sa jej podarilo utiecť do Venezuely.



Ekvádor si predvolal argentínskeho veľvyslanca v Quite Gabriela Fuksa, aby vysvetlil "nezrovnalosti" vo vysvetleniach ambasády o tom, ako Duarteová utiekla.



Argentínsky minister zahraničných vecí Santiago Cafiero v pondelok informoval svojho ekvádorského rezortného kolegu Juana Carlosa Holguína, že Duarteová ušla z inkriminovanej diplomatickej misie "bez vedomia jej zamestnancov".



Podľa prokuratúry bola Duarteová odsúdená spolu s Correom a ďalšími bývalými vládnymi činiteľmi za korupciu v súvislosti s požiadavkou na úplatky v hodnote takmer 7,6 milióna dolárov výmenou za štátne objednávky.



Correa (59), ktorý získal azyl v Belgicku, kde sa narodila jeho manželka, tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania. Correa bol vo funkcii od januára 2007 do mája 2017.



Duarteová (60) bola v rokoch 2010-2014 ministerkou dopravy a verejných prác, v rokoch 2007-2009 ministerkou mestského rozvoja a bývania a v rokoch 2009-2010 ministerkou pre hospodárske a sociálne začlenenie.