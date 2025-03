Ekvádorská polícia rozbila časť kartelu, pašoval do Európy kokaín

Quito 14. marca (TASR) - Ekvádorská polícia zatkla 36 ľudí v rámci mnohonárodnej operácie proti drogovému kartelu, ktorý pašoval veľké množstvá kokaínu do Európy. Zločinecká skupina drogy prepravovala najmä do prístavov v Belgicku, Nemecku, Holandsku a Španielsku, vyplýva z piatkového oznámenia polície. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Policajti vo štvrtok vykonali razie v 50 domoch v prístavnom meste Guayaquil, pri ktorých zatkli vyše 30 podozrivých a zhabali autá, dokumenty a elektroniku. V rámci operácie polícia od minulého roka zadržala približne 73 ton kokaínu.



"Zločinecká štruktúra v Ekvádore je súčasťou medzikontinentálnej siete zapojenej do obchodovania s tonami kokaínu prostredníctvom námorných kontajnerov z Južnej Ameriky do Európy," uviedol európsky policajný úrad Europol.



"Táto bunka zabezpečovala prepravu z Ekvádoru do Európy, riadila toky peňazí prostredníctvom rôznych spoločností a sprostredkovateľov a udržiavala kontakt s dodávateľmi," priblížil Europol. "Ich kolegovia v Nemecku a Španielsku sa s vlastnými prepravnými spoločnosťami a vodičmi starali o logistickú časť operácie v Európe a následnú distribúciu drog v EÚ," dodal.



V uplynulých mesiacoch zatkli v Nemecku a Španielsku 14 ľudí napojených na ten istý kartel. Ekvádorská polícia tvrdí, že vyšetrovanie začalo pred dvoma rokmi za pomoci Španielska, Talianska a Nemecka.



Ekvádor sa v posledných rokoch stal jedným zo svetovo najväčších producentov kokaínu. V krajine pôsobí približne 20 drogových kartelov. Podľa ekvádorského ministerstva vnútra až tri štvrtiny všetkého kokaínu na svete pochádzajú z Ekvádoru alebo aspoň prejdú jeho územím.