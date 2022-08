Ekvádorská polícia zhabala 3,5 tony kokaínu v kontajneroch s banánmi

Quito 15. augusta (TASR) - Ekvádorská polícia našla 3,5 tony kokaínu v dvoch kontajneroch prepravujúcich banány určené pre Európu. Jeden z kontajnerov smeroval do Veľkej Británie a druhý do Holandska. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Policajti zadržali kamión prevážajúci kontajner na jeho ceste do tichomorského prístavu mesta Guayaquil, uviedla polícia. Našli 92 škatúľ, v ktorých sa celkovo nachádzalo 2300 jednokilogramových balení kokaínu.



V druhom kontajneri, ktorý sa nachádza v utajenom prístave v tom istom regióne, našli 87 škatúľ a 1218 balíčkov kokaínu. V oboch prípadoch zatkli jednu osobu.



K incidentom došlo deň potom, ako ekvádorská polícia informovala o náleze kokaínu v istom byte v meste Manta, ktorý bol ukrytý medzi 4800 plechovkami tuniaka určeného na vývoz.