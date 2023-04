Ekvádorská vláda povolila civilistom nosiť zbrane

Quito 2. apríla (TASR) - Ekvádorská vláda v reakcii na najnovšiu vlnu kriminality zmiernila zákony o zbraniach a povolila civilistom na sebaobranu vlastniť a nosiť pri sebe zbrane. Oznámil to prezident tejto juhoamerickej krajiny Guillermo Lasso v noci na nedeľu miestneho času. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Vláda okrem toho v sobotu zaviedla výnimočný stav v okolí prístavného mesta Guayaquil, ktoré je najväčším a najľudnatejším v krajine a tiež v provinciách Santa Elena a Los Ríos. Od 01.00 h do 05.00 h platí v týchto oblastiach zákaz vychádzania.



Na základe prijatých opatrení môžu bezpečnostné sily vykonávať bez varovania prehliadky ľudí a majetku. V meste Guayaquil vyhlásil Lasso podobný dočasný výnimočný stav už vlani, a to tri razy.



"Máme spoločného nepriateľa: zločiny, obchodovanie s drogami a organizovanú kriminalitu," povedal Lasso v prejave k národu odvysielanom v televízii. "Pre vládu Ekvádoru sú mier a pokoj dôležité," uviedol s tým, že vláda z tohto dôvodu prijala stratégiu, ktorá zjednocuje armádu, políciu i tajné služby.



DPA približuje, že vlani stúpol v Ekvádore počet vrážd z 2115 na 4603 za rok. V krajine zaznamenali doposiaľ vôbec najvyšší podiel vrážd (25) na 100.000 obyvateľov v jej dejinách. Tamojšia vláda viní zo zodpovednosti za násilnosti najmä gangy zapojené do drogovej trestnej činnosti.