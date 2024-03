Ekvádorské úrady potlačili vzburu vo väznici, z ktorej ušiel šéf gangu

Quito 28. marca (TASR) - Ekvádorským úradom sa podarilo potlačiť vzburu vo väznici v meste Guayaquil, odkiaľ v januári ušiel jeden z najobávanejších šéfov zločineckých gangov. TASR o tom informuje vo štvrtok podľa správy agentúry AFP.



"Znovu sme získali kontrolu (nad väznicou)," uviedol ekvádorský prezident Daniel Noboa v noci na štvrtok na sociálnej sieti X.



Zároveň poďakoval bezpečnostným zložkám za ich statočnosť, profesionalitu a rýchlosť, vďaka ktorým sa podarilo najnovšiu vzburu zastaviť skôr, než eskalovala.



Vzburu vo väznici začala skupina trestancov, uviedla na X ekvádorská väzenská služba SNAI. Novinári agentúry AFP počuli z väznice streľbu. Budova tohto väzenia je pritom súčasťou rozsiahleho nápravnovýchovného komplexu, odkiaľ začiatkom januára ušiel šéf drogového gangu Adolfo "Fito" Macías, ktorý je doteraz na úteku.



Macías bol uväznený v roku 2011 a odpykával si 34-ročný väzenský trest za podiel na činnosti zločineckej organizácie, predaj drog a vraždu. Jeho útek spôsobil vzbury v mnohých ekvádorských väzeniach a v jeho dôsledku prepuklo aj pouličné násilie, za ktorým stáli členovia gangov.



Prezident Noboa v snahe obnoviť poriadok zaviedol v Ekvádore výnimočný stav a vyhlásil, že krajine je vo vojne s gangami, pričom do operácie nasadil vyše 20.000 vojakov.



Ekvádor bol kedysi považovaný za baštu stability v Latinskej Amerike, no dostal sa do krízy v dôsledku rozširovania aktivít cezhraničných kartelov, ktoré začali využívať ekvádorské prístavy na pašovanie drog do Spojených štátov a Európy.